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Así será el dispositivo del Deportivo - Málaga, declarado partido de alto riesgo

La Policía Nacional ha preparado al equipo de subsuelo, TEDAX, guías caninos y brigadas móviles

Policías nacionales en un acceso a Riazor, parte del dispositivo del día del partido Deportivo-Málaga. | Casteleiro/Roller Agencia

Policías nacionales en un acceso a Riazor, parte del dispositivo del día del partido Deportivo-Málaga. | Casteleiro/Roller Agencia

Alberto Rivera

Tras los incidentes que hubo en la previa del Deportivo - Málaga del pasado año, la Subdelegación del Gobierno en A Coruña se ha preparado para posibles altercados alrededor del partido que enfrenta a coruñeses y malacitanos este sábado en el estadio de Riazor.

El partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Este viernes se celebró la reunión previa de preparación en la que participaron representantes de la Policía Nacional, Policía Local y el departamento de Seguridad del RC Deportivo.

En la convocatoria se acordó un trabajo conjunto para buscar el normal desarrollo del partido así como la protección de ambas aficiones y la ciudadanía. El operativo especial de seguridad estará activo desde la llegada hasta la marcha del Málaga CF, adaptándose en todo momento a la evolución de la jornada.

No se espera afluencia visitante

Desde la Subdelegación del Gobierno reseñan que no se espera un importante número de seguidores del Málaga, por lo que se tomarán las medidas similares de este tipo de encuentros declarados de alto riesgo. Sin embargo, sí se espera una elevada afluencia de deportivistas al estar todas las entradas vendidas y estar programado un recibimiento al equipo en la previa.

Aun así, se contará con un refuerzo de efectivos tanto de la Policía Nacional como por parte del equipo de seguridad del club. También se contará con la participación de las principales unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo el equipo de subsuelo, TEDAX, guías caninos y brigadas móviles.

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"La prioridad absoluta es que el partido se desarrolle con total normalidad y que la ciudadanía pueda disfrutar del fútbol en un ambiente seguro de convivencia", destacó el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde.

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