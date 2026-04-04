Así será el recibimiento al Deportivo en Riazor ante el Málaga: horarios, ruta y novedades

Las buenas vibraciones que generó en el partido ante el Zaragoza y lo crucial que es el encuentro ante el Málaga empujan a todas las partes a repetir el recibimiento al equipo a su llegada al estadio de Riazor. La idea es crear la atmósfera de partido grande y batir el récord de asistencia esta temporada, logrado en el duelo de principio de liga ante el Burgos. El Dépor busca que Riazor se coloque por encima de los 26.000 espectadores. No hay entradas desde hace días, solo cae el goteo de los socios que van liberando su asiento. Un lleno técnico en el que hay que empujar desde mucho más del pitido inicial.

La Federación de Peñas ha citado a todos los seguidores sobre las 16.30 horas en torno a la puerta cero de Riazor. Casi siempre el equipo llega en bus y se aproxima al templo blanquiazul por el paseo marítimo. En esta ocasión, "el autobús del equipo modifica su recorrido habitual", según revela en una nota informativa el propio club coruñés, "por indicación expresa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el acceso al estadio se realizará, en esta ocasión, desde la rotonda del pavo real, en lugar del Paseo Marítimo". Son precauciones derivadas del dispositivo de alto riesgo que se ha organizado después de los incidentes protagonizados la pasada temporada por los ultras del Málaga en un bar en los aledaños de Riazor.

La recta final

Tras este encuentro, al Deportivo le quedarán cuatro encuentros en un estadio de Riazor que le ha sido esquivo en resultados esta temporada, pero donde se empieza a entonar. Mirandés, Leganés, Andorra y Las Palmas son los conjuntos qué aún no han visitado el estadio del Deportivo esta campaña. En esos encuentros y en la capacidad de hacerse fuerte en casa, se jugará gran parte de sus opciones de ascenso.