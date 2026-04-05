1-4 | El Fabril deja el alirón a tiro de piedra

El Fabril llevaba ya unas semanas acariciando el ascenso directo a la Primera RFEF, pero el objetivo puede estar ya a apenas siete días de distancia. El conjunto que dirige Manuel Pablo hizo los deberes en su visita a las instalaciones del Burgos Promesas. Remontó (1-4) con dos tantos de un enrachado Rodrigue Dipanda y goleó gracias a los tantos de Domínguez y Mane en el segundo tiempo. Los blanquiazules tendrán su primer intento de cantar el alirón en la próxima jornada si consiguen contra la UD Ourense en Riazor un mejor resultado que el Oviedo Vetusta, que pinchó este fin de semana contra el Numancia y se queda ya a nueve puntos de distancia.

Consciente de que el empate del Oviedo ante el Numancia, el Fabril salió al césped de la ciudad deportiva de Castañares consciente de que un triunfo le dejaría a las puertas de la tercera categoría del fútbol español. La tarde comenzó con un revés en los diez primeros minutos. David Hernáiz dejó atrás a Pablo García, galopó por la banda izquierda hasta encarar a Álex Marqués y le sirvió el gol en bandeja a Irian, que solo la tuvo que empujar a portería vacía. 1-0.

Golpeó primero el Burgos Promesas, pero el Fabril apenas sintió el impacto. Los pupilos de Manuel Pablo llevaron la manija del encuentro y trataron de inquietar poco a poco a la zaga rival. Fabi lo probó sin suerte desde lejos y Dipanda estrelló un disparo a la media vuelta en el travesaño. Un par de avisos fueron suficientes para que la maquinaria fabrilista encontrase el premio a su superioridad. Noé recibió un buen pase filtrado y puso un balón raso desde la línea de fondo que Dipanda cazó en el segundo palo para firmar las tablas 1-1.

La pasividad del meta y de la defensa del Burgos favoreció al filial herculino, que se tenía ganas de ponerse por delante cuanto antes. Por el medio hubo que contener la respiración en algún ataque aislado, como un centro que Irian remató mal y acabó en las manos de Marqués sin ninguna complicación. La defensa apretó y el ataque, siempre peligroso, siguió a lo suyo. Dipanda erró un mano a mano en busca de su doblete particular, pero no tardó mucho en redimirse.

Superada la primera media hora de partido, Mane colgó un envío al área desde la izquierda y el ariete, de dulce en las últimas semanas, se anticipó a su par para rematar de cabeza y firmar el 1-2. El propio Mane, en combinación con su socio de lujo, estuvo a punto de establecer el 1-3 en el añadido del primer acto, pero Marc Monedero salvó los muebles.

Segunda parte

No cambió la actitud del Fabril tras el paso por los vestuarios. Los pupilos de Manuel Pablo salieron con las revoluciones a tope en busca del tanto de la sentencia. Lo tuvo en sus botas Noé con un disparo que buscaba el segundo palo y se marchó fuera por centímetros. No perdonaron dos veces. Mane robó un balón en campo propio en la banda derecha y, aunque a Dipanda se le quedó atrás el centro raso, Domínguez lo aprovechó en segunda instancia para batir a Monedero y establecer el 1-3.

Con dos goles de renta, el conjunto blanquiazul se sintió amo y señor del encuentro. Contemporizó, controló y movió la pelota con comodidad. El Burgos Promesas intentó revolverse e, incluso, llegó a poner a prueba a Marqués con un buen disparo de Hugo Cuenca desde la frontal. Los cambios animaron con timidez a los burgaleses, que incluso llegaron a estrellar un disparo lejano de Ethan en la cepa del poste.

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Nada logro inquietar en exceso al equipo coruñés, que se sabía ganador y puso la guinda en el tiempo de descuento. Mane clavó una falta directa en la escuadra de la portería de Marc Monedero para redondear la goleada (1-4). Tres puntos más para un Fabril que, el próximo domingo, jugará su primera final por el ascenso directo.