2-0 | El Dépor Abanca paga su fragilidad ante el Atlético de Madrid

El Dépor Abanca se condenó a sí mismo en Alcalá de Henares. El cuadro coruñés, endeble en la primera mitad y voluntarioso y sin peligro, en la segunda, cayó frente al Atlético de Madrid (2-0), víctima un par de errores propios en defensa que amargaron la celebración de la permanencia. Las colchoneras hicieron méritos para vencer, pero el partido se rompió en dos acciones desacertadas de la zaga blanquiazul. La derrota no tiene consecuencias graves, pero volvió a mostrar a un equipo con más corazón que cabeza, impreciso y frustrado durante muchos minutos.

Cuarenta y cinco minutos inocuos

El conjunto de Fran Alonso concedió pronto y fácil. A los tres minutos de juego, el Atlético encontró un hueco por la derecha y envió un centro aparentemente inofensivo que terminó en tragedia para las deportivistas. Paula Gutiérrez se resbaló y despejó hacia atrás, Barth le puso la pelota en los pies a Boe Risa en el área pequeña y Samara no llegó a tapar su disparo. La noruega definió a placer ante unha desprotegida Inês Pereira, que no tuvo nada que hacer. 1-0. Quiso revolverse el Deportivo tirando de orgullo, pero no le bastó. Ainhoa provocó un córner en su única llegada a territorio contrario del primer tiempo y Espe Pizarro envió un centro templadito al punto de penalti que no encontró rematadora. Cuando las coruñesas empezaban a coger ritmo, el duelo se trabó entre faltas, asistencias médicas y parones. El más grave fue el de Samara, que tuvo que retirarse por un fuerte golpe en la cara tras un choque con Luany. Entró Paula Novo cuando el reloj aún no marcaba los 20 minutos.

Samara choca con Luany en un lance de la primera mitad. / Liga F

Al Atlético le bastó con ser conservador, evitar riesgos y atacar el punto débil blanquiazul: la espalda de la última línea. Luany descosió a las coruñesas con una simple conducción que salvó Pereira in extremis con el pie. Al Dépor le costaba cruzar la divisoria y, en cuanto lo hacía, las colchoneras las ahogaban. La ocasión visitante más clara fue una falta lateral sacada por Lucía Martínez, que tocó Olaya de cabeza y bloqueó sin problemas Lola Gallardo. La escuadra de José Herrera volvió a asustar a la de Fran Alonso con un gol anulado. En un balón largo, Barth se fue al suelo en el cuerpo a cuerpo con Amaiur. Fírvida Fernández no pitó nada en primera instancia, Jansen envió el balón al palo y, en medio del caos, Luany anotó el rechace. Finalmente, fue anulado por falta sobre la central alemana, pero al Deportivo se le quedó el miedo en el cuerpo. Al borde del descanso, Inês volvió a salvar al cuadro gallego en el lanzamiento de una falta y el primer tiempo murió en un eterno descuento volcado sobre la meta coruñesa.

Ligera mejoría y otro tiro en el pie

Los primeros minutos de la segunda mitad se jugaron en el campo del Atlético de Madrid. El Dépor se adueñó de la pelota y no pasó apuros, aunque tampoco generó peligro. Sí lo hicieron las locales, de un modo muy sencillo: balón profundo para Amaiur y la vasca, que le ganó la carrera a Paula Novo, falló incomprensiblemente ante una Inês que se hizo gigante. En el córner posterior, la zaga blanquiazul despejó el balón sobre la línea de gol. La eficacia volvía a ganar la partida a la posesión. Alonso sacó del campo a Marisa y Martínez para meter pólvora ofensiva con Lucía Rivas y Magaia. Transformó el equipo en un 4-4-2, con la canterana y Ainhoa por las bandas, Paula y Olaya equilibrando la medular y Pizarro y la sudafricana arriba.

Al Atletico le dio igual, porque siguió a lo suyo. Gio Garbelini estuvo cerca de anotar en el primer balón que tocó, pero entre Barth e Inês alejaron el peligro. Pudo reclamar penalti el conjunto local en la acción de la alemana en el suelo, pero no ejecutó su opción de FVS. La brasileña, en cambio, encontraría premio poco después. Un mal pase atrás de Espe, flojo, permitió que la brasileña se anticipase a Raquel para plantarse delante de Pereira. No falló (2-0). Magaia, Vera y Ainhoa pudieron maquillar el marcador, pero todas se toparon con una sólida Lola Gallardo. Derrota, sentencia y condena para un Deportivo que no se jugaba más que el honor y salió magullado.