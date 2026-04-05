El Celta gana y el Dépor Juvenil se aleja del liderato en División de Honor

El Dépor Juvenil se queda a cinco puntos del Celta en la pugna por el liderato del Grupo 1 de la División de Honor a cuatro jornadas del final. Los pupilos de Miguel Figueira volvieron a empatar el pasado viernes, al firmar las tablas (3-3) en su visita al Sporting de Gijón en Mareo. Estos empates en las últimas jornadas, condicionadas por la atención prestada a la Copa del Rey, lastran la posición de los blanquiazules en la tabla clasificatoria en liga.

Por contra, el Celta hizo los deberes esta semana. Goleó en casa (7-0) al Oviedo para abrir brecha en lo alto de la tabla. Tiene ya más de un partido de renta cuando solo restan cuatro para el final de la liga. Por su parte, el Montañeros venció (3-1) en Elviña al Solares.