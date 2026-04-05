Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo se cae del ascenso directo, pero está a dos puntos del liderato
Jornada 34ª de la Liga Hypermotion, solo quedan nueve fechas para acabe
El holgado triunfo ante el Córdoba, la derrota del Almería en Castellón y el empate del Málaga en Andorra dieron aire al Deportivo y le permitieron recuperar la plaza de ascenso directo a Primera, pero no es ni mucho menos una posición que se haya apropiado. El equipo coruñés era segundo y debía ganarle al Málaga para no depender de lo hiciese el domingo el Almería y conservar ese puesto de privilegio. No lo hizo. También tenía un ojo puesto en el Andorra-Racing de Santander y ahí llegaron buenas noticias con el 6-2. No ocurrió lo mismo en el Estadio Juegos del Mediterráneo, donde vencieron los rojiblancos en el descuento al Leganes: 2-1. Eso sí, aunque sea tercero, finaliza la 34ª fecha a solo dos puntos de los líderes, los cántabros.
Tras el duelo que abrió la jornada a las 14.00 horas entre el Cádiz y el Córdoba (1-3), el Burgos saltó al campo visitando el Carlos Belmonte a las 16.15 ante un Albacete en forma. Ganó 2-3. A las 18.30 jugaba tambien un Cultural Leonesa-Real Valladolid clave por la zona baja y la lucha por no caer a Primera RFEF. 1-0.
Domingo y lunes
El domingo es el día en el que los contrincantes del Deportivo le darán respuesta en el terreno de juego. Además del Almería-Leganés (2-1), un Eibar lanzado recibía al Ceuta (3-0) y el Racing de Santander viajó a Andorra para seguir destacado como líder. El 6-2 fue un duro correctivo. Le lleva dos puntos al Dépor. 2-1 en el Las Palmas-Huesca. La jornada se completa las 21.00 el Zaragoza-MIrandés.
Ya para el lunes, doble sesión con el Castellón-Granada a las 19.00 horas tras el triunfo revitalizador de los blanquinegros frente al Almería y el Sporting-Real Sociedad B.
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