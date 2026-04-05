¿Qué necesita el Fabril para ascender ante la UD Ourense?

El Fabril avanza a un ritmo tan vertiginoso que puede contar con los dedos de las manos los días que le quedan para afrontar su primera final por el ascenso a la Primera RFEF. La goleada en el campo del Burgos Promesas le deja en una situación privilegiada en lo más alto de la clasificación del Grupo 1 de Segunda RFEF. A falta de cuatro jornadas por disputarse, y un máximo de doce puntos por sumar, el filial blanquiazul tiene nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Oviedo Vetusta, que este fin de semana empató contra el Numancia y lleva varias semanas sin poder seguirle el ritmo a los pupilos de Manuel Pablo.

Riazor se engalana para recibir el próximo domingo (12.00 horas) el derbi autonómico entre el Fabril y la UD Ourense. Una fiesta del fútbol gallego, con dos exblanquiazules como Manuel Pablo y Borja Fernández en los banquillos, se puede convertir en un día para recordar en la historia del filial. Los herculinos no dependen de sí mismos para certificar el ascenso en su próximo partido porque perdieron el average con el filial Oviedo. Los carbayones ganaron (0-1) en la primera vuelta en Abegondo y firmaron las tablas (1-1) en El Requexón en la segunda. De esta forma, las matemáticas impiden al filial blanquiazul celebrar el ascenso sobre el césped de Riazor, incluso, venciendo al conjunto ourensano. Necesitará esperar un pinchazo del Vetusta.

El partido del Oviedo Vetusta

El conjunto ovetense juega ese mismo domingo, pero lo hará por la tarde. Visita a las 17.00 horas al Marino de Luanco en un derbi asturiano en el que los locales luchan por evitar el descenso a Tercera RFEF. Si el Fabril gana al Ourense, solo le valdrá que el Oviedo empate o pierda en Miramar. Si hay tablas en Riazor, tan solo les serviría que los ovetenses se marchasen con las manos vacías.

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En el caso de que el ascenso no se materialice el próximo fin de semana, el Fabril todavía tiene tres jornadas más para sellar un éxito por el que lleva pugnando toda la temporada. El filial blanquiazul lleva más de cuatro meses sin conocer la derrota (18 jornadas) y tiene un calendario favorable. Después del derbi visitará al Salamanca en el Helmántico, recibirá al Valladolid Promesas y cerrará la liga en el campo del Real Ávila. El Oviedo Vetusta, por su parte, todavía tiene que recibir al Bergantiños, visita el campo de la Gimnástica Segoviana (tercer clasificado) y acabar la fase regular en casa contra el Langreo. El horizonte pinta bien para un Fabril que ya se ve con un pie en la tercera categoría del fútbol español y que, para acelerar el paso, quiere contar con toda la marea blanquiazul a su lado en Riazor el próximo domingo.