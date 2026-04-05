La nueva etapa entre Deportivo y Concello se extiende al palco de autoridades de Riazor

El palco de autoridades de Riazor es un reflejo más de esa nueva etapa que abrieron el Concello de A Coruña y el Real Club Deportivo tras la firma del acuerdo, hecho público el pasado 16 de marzo, por el que el Ayuntamiento renunciaba a acoger partidos del Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, y ambas partes irían de la mano en una reforma integral de la ciudad deportiva de Riazor.

La alcaldesa, Inés Rey, estuvo siguiendo en directo entre las autoridades el partido del pasado martes ante el Córdoba y el primer teniente de Alcaldía José Manuel Lage Tuñas, asistió a los encuentros frente al Zaragoza (21 de marzo) y ante el Málaga de este pasado sábado, un choque en el que Lage estuvo acompañado por la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa. Antes, los representantes de María Pita en los partidos de la escuadra blanquiazules en casa eran los concejales de Deportes, Manuel Vázquez, y de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego Vázquez.

Primeros pasos

El acuerdo fue presentado hace tres semanas y estuvo presente también la Diputación de A Coruña en la puesta de largo en María Pita. El Concello y el Deportivo son los vértices de esta nueva etapa y ambas partes trabajan en la confección de una comisión de seguimiento y una mesa de trabajo que avance en las líneas maestras de la reforma de Riazor que conllevará un nuevo convenio para el uso del estadio por parte del Dépor.