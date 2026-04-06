Borja Fernández: "Manuel Pablo tiene poso, don de gentes y entendimiento del juego"

En el camino del Fabril a Primera Federación se cruzará, este domingo, Borja Fernández, excentrocampista del Deportivo en una temporada inigualable con récord de puntos en Segunda División y promoción a Primera de la mano de José Luis Oltra. No hay claves mágicas, aunque ve al equipo de Hidalgo en esa carrera como un aspirante "al primer puesto o al ascenso directo". Él lo logró en dos ocasiones y, ahora, con la UD Ourense, tras subir a Segunda Federación, aspira a entrar en play off y posponer una semana la fiesta del filial.

¿Qué espera del partido del fin de semana? Para usted también supondrá su regreso a Riazor.

Sí, se juntan muchas cosas. Jugamos contra el líder, contra Manuel Pablo, que es un gran amigo. Volver a Riazor, también el momento en el que estamos nosotros... se juntan muchas cosas para que sea un partido especial. Me gusta huir de eso para tener la cabeza más fría a la hora de preparar la semana y el partido. Aunque no te lo puedes quitar del todo la cabeza por el encuentro que es.

El Fabril lleva 18 partidos consecutivos sin perder. ¿Cómo se le mete mano?

Aquí en casa conseguimos remontar y ganar. Están ahí por algo. Ya a principio de temporada dije que iba a ser el rival a batir, con el Numancia, ahí nos equivocamos un poco más. Pero veíamos el potencial ofensivo que tiene. Iba a ser lo más difícil de parar. Tiene jugadores muy peligrosos en todas sus líneas. Lo enfocamos como todos intentando ser más protagonistas.

Se ha sobrepuesto a algunas bajas a lo largo del curso. ¿En quién se fija más?

Más que nombres propios, destaco el trabajo de Manuel Pablo y del equipo. Ha perdido jugadores, algunos por buenos motivos, de orgullo, como que el primer equipo te robe a futbolistas. Eso es que estás haciendo bien tu trabajo. Se ha adaptado a todas esas pérdidas y ahí está el trabajo del entrenador, en saber mantener esa línea y estar líder después de tantas jornadas.

Borja da instrucciones durante un partido / Iñaki Osorio

¿Qué importancia le da, para un club como el Dépor, el hecho de tener al filial en Primera Federación?

Es una oportunidad muy grande. Tanto para el primer equipo, por tener jugadores válidos que sumen minutos abajo. Te da una amplitud de plantilla mucho más grande. También, como cantera, reconocer el trabajo que está haciendo. Y en la captación, el tener un equipo filial lo más arriba posible, también al primer equipo, sirve para que sea más fácil convencer a jugadores.

¿Lo considera un paso necesario para un club que quiere apostar por la cantera?

No, necesario no. Lo veo importante. Importante para dotar al primer equipo de jugadores que estén más preparados y compitiendo en una categoría superior. Pero no lo veo como que tenga que ser así.

"¿Manuel Pablo en el primer equipo? Sí, totalmente, es una persona con un poso, con entendimiento, humildad. No es un éxito al 100%, pero está muy cerca" Borja Fernández — Entrenador de la UD Ourense

Me hablaba antes de Manuel Pablo. Usted coincidió con él. Entonces, ¿le veía en el camino de terminar siendo entrenador? ¿Cómo le ve ahora tras su experiencia en el juvenil y en el Fabril?

No sé si lo veía de técnico por ciertas cosas que hacía u opiniones. Pero sí era una persona que se veía que sabe de fútbol. Y dices: lleva 40 años en esto. Bueno, sí, pero hay mucha gente que lleva años y no tiene la misma forma de expresarse o la misma sensibilidad que a lo mejor tiene él hablando de fútbol. No sé si lo veía como entrenador, pero sí como hombre de fútbol, porque entiende este deporte. Y ahora ahí está su camino. Empezó con mucha humildad, desde más abajo, desde un segundo plano, y ahora ha demostrado tanto en el juvenil como en el Fabril. Obviamente, cuando tienes buenos jugadores es menos complicado, pero también hay que saber dirigir, saber convencer y estamos cansados de ver muchos equipos con buenos jugadores que no consiguen lo que siempre se supone, porque a veces no es fácil dirigir y Manuel lo está consiguiendo.

¿Lo ve el día de mañana entrenando en el primer equipo?

Sí, totalmente, porque es una persona con un poso. Primero, es Manuel Pablo, como futbolista ya va con mucho ganado. Luego es una persona cariñosa, que se hace querer, que sabe tratar a la gente, que ha sido capitán en un sitio como el Dépor, donde todos los años había mucho movimiento de futbolistas, y él era un capitán querido. Tiene don de gentes, y además, Manuel tiene el entendimiento del juego, más la humildad suya propia. No es un éxito al 100%, pero está muy cerca.

Borja Fernández, durante un partido con la UD Ourense / Iñaki Osorio

Borja Fernández y su paso por el Deportivo

Vivió una temporada en el Dépor, la del récord de puntos. También logró una promoción con el Valladolid ¿Cuál es la clave en el sprint final?

Fue un año muy exigente. Con el Valladolid subimos faltando ocho jornadas, y es verdad que subían los tres primeros. Con el Dépor no conseguíamos separarnos, porque el Valladolid y el Celta también tuvieron un ritmo grande. No empezamos el año bien, creo que nos pusimos líderes en enero. Tardamos, pero al final era un equipo que se tenía que adaptar. La mayoría eran jugadores de Primera División. Hacía falta esa parte de saber ubicarse, bajar a tierra y bregar. Nos costó algunas jornadas, pero pusimos la directa y fue un año muy bonito. Mirábamos para el banquillo y todos los cambios eran de nivel. Mucha gente que no jugaba de titular, entre ellos yo, aceptábamos el rol perfectamente, y había muy buen ambiente. Tengo un gran recuerdo de ese año, de los capitanes, Manuel y el Flaco. Pese a no haber jugado de titular, lo guardo con mucho cariño por todo lo que había alrededor del club, el cuerpo técnico y los compañeros.

¿Fue importante la experiencia de la plantilla para el tramo final? ¿En qué cree que estuvo la llave?

Exactamente, la clave no te la podría dar. Lo que sé es que teníamos un equipo muy bueno, un cuerpo técnico que entendía muy bien al equipo, no solo titulares, lo que había detrás. Y luego, un club que había bajado muchos socios, los recuperó otra vez. El estadio estaba lleno todos los días, eso aprieta y suma mucho.

Los números en Riazor son impresionantes. ¿Cómo recuerda aquellos partidos en casa?

Entre que tenías un equipo muy bueno, y el escenario de Riazor, la gente, veintipico mil personas gritando. Eso es un combo y si lo sabes llevar bien es muy potente.

Borja Fernández celebra su histórico gol en Balaídos / Carlos Pardellas

En aquel vestuario había muy buenos jugadores. Pero usted siempre destaca a Valerón.

Entrenando y jugando. Recuerdo una vez, con Etxebarria, en un partido benéfico, aún no se había lesionado el flaco, me dijo: 'cuando Zidane se vaya, el que tiene que ir al Madrid es el único que hace lo que hace Zidane'. Si hablan así de él los profesionales, la gente que ha estado ahí tantos años, imagínate. Era una cosa espectacular.

¿Cómo ve al Dépor esta temporada?

Es un equipo que no ha necesitado estar en su mejor momento para sacar resultados. Incluso en algunos que no ha conseguido ganar, ha merecido ganar, es un equipo que está ahí todo el año, en una liga que está muy competida. Hay muchos equipos arriba, y está ahí en un momento de forma muy buena. Puede optar a cualquiera de las tres posiciones, a las dos de ascenso directo, o a las que te meten play off. Hay tres o cuatro equipos, uno es el Dépor, que puede optar al primer puesto o al ascenso directo.

La UD Ourense y su evolución como técnico

¿Qué UD Ourense llega a Riazor este domingo?

Llegamos con mucha ilusión, muchas ganas y creyendo mucho en nosotros. Después de una buena primera vuelta y un enero espectacular, encadenamos varios malos resultados. Parecía que ya habíamos tocado techo y al final la ilusión del play off se desvanecía. Pero ahora no solo estamos jugando bien, también ganando partidos. Ya estamos metidos en la lucha. Al equipo le da para pensar y para creer que podemos meternos en el play off y disputarlo.

¿Cómo es el Borja Fernández entrenador?

Voy notando mucho la mejoría, no semana tras semana, pero sí en espacios cortos de tiempo. A la hora de poder decidir entrenamientos o confeccionar semanas, planes de partidos... es un crecimiento muy acelerado porque de repente, sin tener mucha experiencia, he tenido que ponerme al frente. Soy un entrenador que no espera que pasen las cosas. Me gusta ir a robar el balón, no me gusta especular, me gusta proponer juego de ataque. No estoy cómodo planteando un partido a esperar a ver qué pasa.