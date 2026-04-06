LaLiga confirma el horario del Burgos-Deportivo

El Deportivo ya conoce los detalles de su visita a El Plantío para medirse al Burgos CF. LaLiga confirmó este lunes los horarios de la jornada 37 de Segunda División, en la que el conjunto blanquiazul visitará a uno de los últimos rivales de la zona alta que le restan en el tramo final de la temporada. El duelo se disputará el sábado 25 de abril a las 18.30 horas.

Los hombres de Antonio Hidalgo firmaron las tablas (0-0) frente al conjunto burgalés en la primera vuelta. Entonces, era la segunda jornada de liga, la primera en Riazor, y no pudieron perforar las redes del equipo que entrena el exdeportivista Luis Ramis. Los burgaleses marchan en la sexta posición de la tabla con 57 puntos, solo tres menos que los que posee actualmente el Dépor. La tabla se aprieta en la pugna por los puestos de ascenso directo y de play off. Se ha mostrado como un equipo rocoso y difícil de batir, con solo 29 goles en contra en 34 jornadas. Lleva, además, una muy buena dinámica de resultados. Lleva sin perder desde mediados de febrero, cuando se enfrentó al Racing a domicilio.

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La visita a tierras burgalesas es uno de los últimos compromisos que tiene que afrontar el conjunto blanquiazul ante algún rival directo de la parte alta de la tabla. Tras este, solo le restará el duelo frente a la UD Las Palmas en Riazor, precisamente, en la última jornada de liga.