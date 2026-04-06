Mulattieri hace sonar el timbre del gol

Apenas nueve titularidades ocupan las páginas del pasaporte de Samuele Mulattieri cuando el Deportivo entra en la recta final de la temporada. Cinco de ellas llegaron en sus primeras seis semanas, cuando su juego impactó en el equipo, y el ariete italiano dio visos de ser un fichaje que iba camino de ser una pieza troncal del equipo. Sin embargo, la fortuna y la puntería no acompañaron al delantero ligur, quien ha encontrado, en las últimas semanas, la efectividad que se le exige a un nueve. Ante el Real Zaragoza y contra el Málaga fue decisivo ingresando desde el banquillo y anotando dos goles, los mismos que llevaba hasta el momento. Ya había salpicado en su debut, y contra el Almería, tras meses de sequía. Ahora, timbra de nuevo a la puerta, con un Bil Nsongo consolidado desde hace un mes en el primer equipo, y Zakaria Eddahchouri lejos de la confianza que en su momento le depositó Antonio Hidalgo.

Quizá sea el esquema, la confianza, la pérdida de presión o el jugar acompañado, pero Samuele Mulattieri ha despertado y se acerca a su mejor versión en un momento en el que Antonio Hidalgo necesita a todos sus pupilos enchufados. Anotó el tanto decisivo ante el Zaragoza, disputó toda la segunda parte en El Molinón, y volvió a calzarse las botas de titular ocho partidos después ante el Córdoba. No ha sido un curso sencillo para el italiano, quien llegó con grandes expectativas, pero vio como Eddahchouri primero y, por momentos, Stoichkov, le ganaban la partida en el once. Incluso la irrupción de Bil Nsongo, ya en diciembre, le llegó a dejar sin minutos en Andorra. Algo que se repitió frente al Cádiz con el inicio del 2026.

Su gol ante el Almería fue un respiro para el delantero nacido en La Spezia. Un tanto que le devolvió a la carrera por los minutos, aunque desde entonces solo había sumado, hasta el pasado martes ante el Córdoba, una titularidad. El ariete, desde el primer día, mostró un buen dominio del juego aéreo para disputar de espaldas y poner de cara a los centrocampistas. También, capacidad para desmarcarse y moverse al espacio. Aunque Hidalgo, además de cifras, le exigía trabajo defensivo. Durante los últimos dos meses sus participaciones se limitaron a los minutos finales de juego.

Samuele Mulattieri celebra su gol con el Deportivo ante el Zaragoza / Iago Lopez

Mulattieri, cuatro goles que dan puntos al Deportivo

La irrupción de Bil Nsongo podría haber sido una estocada, pero Mulattieri, en el Dépor de dos delanteros, aunque hasta el momento casi siempre como suplente, ha encontrado un hábitat en el que sentirse más cómodo. Más liberado. Se vio, en particular, contra el Córdoba, en su regreso al once. Completó nueve de diez pases intentados, tres de cuatro regates, y su mapa de calor mostró cómo su participación fue más cercana a la de un jugador que se aleja de las defensas, que a un hombre de área. En los últimos cuatro encuentros, ha firmado dos dianas en poco más de 150 minutos disputados.

Sus estadísticas dicen que, siempre que anota, el Dépor mejora su resultado. Ante el Leganés, rescató un punto; contra el Almería y el Zaragoza, brindó cuatro más; y frente al Málaga, uno que, en el momento, iban camino de ser otros dos.

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El mapa de calor de Mulattieri ante el Córdoba / Sofascore

Este fin de semana, contra los boquerones, Mulattieri fue decisivo. Nada más entrar tuvo una ocasión clara para adelantar al Dépor. Y, en el minuto 74, aprovechó el espacio a la espalda de la defensa rival para ganar en carrera a Javi Montero y aprovechar un gran pase de Adrià Altimira. El italiano está de dulce y volvió a mostrar esa buena punta de velocidad para desmarcarse. Esta vez, acompañado por Yeremay, aunque junto a Stoichkov, días antes, también mostró un buen nivel. Hidalgo, así, ha sumado a un efectivo más a la lista de futbolistas preparados para todo.