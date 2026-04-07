Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos

El Deportivo llega al tramo final del campeonato en tercera posición y con todas las posibilidades abiertas para intentar ascender de manera directa a Primera División. El empate ante el Málaga ha permitido a los blanquiazules recortar distancias con el Racing de Santander, que cayó en Andorra, aunque a cambio el Almería ha sobrepasado a los coruñeses. Por delante, ocho jornadas de máxima tensión, con dos enfrentamientos directos ante rivales que actualmente pugnan por los mismos objetivos, dos enfrentamientos ante equipos que actualmente están en descenso, y varios rivales con la misma necesidad de ganar que la escuadra de Antonio Hidalgo.

El Alcoraz aguarda al Deportivo en el mejor momento de forma del conjunto blanquiazul. La escuadra coruñesa ha alcanzado la barrera de los 60 puntos, y acude a este final convertido en uno de los grandes equipos de la competición, con 52 goles a favor y 37 en contra. Solo Las Palmas, Burgos y Eibar encajan más; mientras que Racing, Almería, Castellón y Málaga son los únicos conjuntos que mejoran sus cifras de anotación. En el equilibrio está la clave de un Dépor que ha sacado 20 de los últimos 30 puntos, 11 de los últimos 15. La regularidad aúpa a los de Hidalgo a pelear por todo.

Los partidos como visitante que le quedan al Deportivo

El Deportivo arranca este tramo final de curso, con 24 puntos en juego, en El Alcoraz. El Huesca será el primer rival de los próximos ocho para llegar a puerto. Será, también, la primera de las cuatro salidas que debe realizar el equipo coruñés. Los oscenses, actualmente vigésimos con 32 puntos, están a seis de la salvación. No obstante, es el decimotercer mejor local de Segunda División. Ha cosechado 24 puntos, solo cinco menos que el Dépor. Será una salida difícil para una escuadra en la que hay varios viejos conocidos del cuadro azulgrana, como Antonio Hidalgo, Miguel Loureiro, Álvaro Ferllo, o el psicólogo de la plantilla, Joaquín Sorribas.

Por delante el Dépor tendrá otros tres viajes más para acabar la temporada. El próximo encuentro como visitante será en El Plantío el 25 de marzo a las 18.30. Salida ante un Burgos que actualmente es séptimo, pero tiene 57 puntos, tres menos que los blanquiazules, y los mismos que Málaga (6º), Castellón (5º) y Las Palmas (4º). Está a tiempo de todo el equipo dirigido por Luis Miguel Ramis, otro ex con pasado en Riazor. En las filas burgalesas se encuentra Víctor Mollejo, quien militó en A Coruña en el curso 19/20.

Lucas Pérez, en su presentación con el Cádiz CF / LOC

Ya en mayo, la escuadra de Antonio Hidalgo deberá viajar al Nuevo Mirandilla, para medirse al Cádiz de Lucas Pérez. Reencuentro especial con el excapitán. El de Monelos acaba de aterrizar en la tacita de plata, en la que será de ayuda para evitar el descenso a Primera Federación. Los gaditanos, dirigidos por Sergio González, ocupan la 18ª plaza. Tienen 38 puntos, cuatro más que el Real Zaragoza, primer equipo que marca el descenso, y seis por encima de Huesca, Mirandés y Cultural Leonesa. Este encuentro, sin horario todavía, se disputará el fin de semana del 10 de mayo.

El último desplazamiento es uno de los más apetecibles para la parroquia coruñesa. También, ante un equipo que se está jugando actualmente las habichuelas. El fin de semana del 24 de mayo el Dépor deberá jugar ante el Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla. Los pucelanos tienen un punto más que el Cádiz, 39, y todavía no pueden dar por terminado el campeonato, aunque podrían llegar a la cita ya salvados y sin nada en juego.

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición la victoria contra el Zaragoza en Riazor. / Iago Lopez

Riazor será decisivo

Pero antes de todos esos desplazamientos, el Dépor pasará por Riazor, donde el equipo debe hacerse fuerte. El feudo coruñés lleva varias jornadas rugiendo de nuevo. Parte del ascenso dependerá de las actuaciones como local. El primer encuentro en casa será el próximo lunes 20 de abril a las 20.30 ante el Mirandés. Los jabatos llegarán en buena dinámica. Aunque están en descenso, han ganado dos partidos y empatado otros dos en los últimos cuatro. Se agarran al milagro.

Los tres últimos encuentros del Deportivo en Riazor serán en mayo. El fin de semana del tres de mayo, con horario todavía por confirmar, ante el Leganés, otro de los equipos implicados en la pelea por el descenso. Actualmente, tiene 39 puntos, cinco por encima del Zaragoza. 15 días después, coincidiendo con el fin de semana del 17 de mayo, el Andorra visitará Riazor. El conjunto andorrano está en zona de nadie, pero está siendo el matagigantes de la competición.

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El Dépor acabará la temporada en Riazor, en un duelo directísimo ante la UD Las Palmas. Ambos equipos podrían llegar jugándose incluso el ascenso directo. Será una auténtica final para una jornada 42 que se disputará el último fin de semana de mayo.