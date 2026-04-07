Las claves del Deportivo en su "indudable" mejor momento del año: "Es un equipo más naturalizado"

El Deportivo llega la tramo final de la temporada con 60 puntos y la ilusión intacta por lograr el ascenso a Primera División. Con un calendario apetecible, con solo dos enfrentamientos directos, y un alto grado de confianza en la plantilla. Antonio Hidalgo ha dado con la tecla, Riazor arde en cada encuentro, y el vestuario se ve capaz de todo. ¿Es el mejor momento de la temporada?

Tito Ramallo, José Ángel Salgado Peli, y Manu Sánchez, entrenadores nacionales de fútbol, ven al conjunto blanquiazul fuerte, estable, con una idea clara en el momento más importante del curso. "A nivel de juego, de convencimiento en lo que está haciendo, creo que sí que estamos viendo al Dépor más firme", apunta el extécnico del Fabril, quien considera que "el equipo está más identificado" ahora con "la idea de Antonio Hidalgo". "Ahora mismo creo que el Deportivo está en su mejor momento", apunta Peli, tajante, sobre una versión que tiene similitudes y diferencias a la que en septiembre arrancó a gran nivel el campeonato. El exentrenador del Dépor Abanca, coincide en la visión: "Es indudable. Creo que el punto de inflexión fue Ceuta. Yo me fío mucho de las caras de los jugadores, y allí hubo un cambio, un clic. Desde entonces el equipo ha ido a mejor, como bloque, a todos los niveles".

El esquema, la personalidad y los nombres propios del mejor Deportivo

Hay varias claves para atender al paso al frente que ha dado el equipo bajo la pizarra de Antonio Hidalgo. En un momento, además, en el que han coincidido la baja de David Mella y la pubalgia de Yeremay. Tito Ramallo se fija en "la explosión en banda" de Altimira y Quagliata y la "consistencia" obtenida con "los tres centrocampistas" por dentro. En el nuevo sistema, con dos puntas, a medio camino entre un 4-4-2 asimétrico, y un 5-3-2, este último empleado ante el Córdoba y Málaga, están destacando en especial "Alti y Quagliata", quienes dan "un volumen ofensivo muy alto".

Manu Sánchez, por su parte, pone en valor el trabajo de Antonio Hidalgo: "A todos los entrenadores nos gusta ganar y que nuestros equipos jueguen bien. Todos esos meses que pasamos en los que el equipo no enamoraba, el primero que lo veía era Hidalgo. Ha ido variando el equipo, es muy diferente al de principio de temporada, y ha conseguido cuadrar al sistema y a los futbolistas, la idea que mejor va con ellos". Un sistema, expresa, "muy versátil", en el que ha logrado potenciar y encontrar "un momento de madurez y forma" de algunos jugadores, como Lucas Noubi, o los carrileros. "A Hidalgo no se le puede negar que ha trabajado a este equipo, y no ha muerto con sus ideas, ha conseguido un Deportivo totalmente diferente", añade.

Antonio Hidalgo da instrucciones durante un partido / Iago Lopez

Para Peli, una de las claves principales está en que, más allá de las bajas, el actual Dépor es "un equipo mucho más naturalizado en función de las características individuales de sus jugadores". Algo que sucedió al principio de curso y que con el paso de las semanas y la entrada y salida de jugadores se fue perdiendo. Destaca, además, el paso al frente del equipo a nivel táctico, lo que le ha permitido incorporar matices que le permiten "ordenarse tanto defensiva como ofensivamente en función del balón". Y, también, "ha encontrado una estructura ofensiva muy buena", con un ataque asimétrico, en el que Altimira y Ximo tienen peso por la derecha, y Giacomo Quagliata en la izquierda. La pizarra ha añadido "más orden" ofensivo y defensivo, lo que permite a la escuadra blanquiazul "hacer una mejor presión tras pérdida": "Al viajar juntos, el equipo está más unido". Los números de Mario Soriano, indica, lo refrendan. Además de ser el eje sobre el que se dirige el juego, ante el Málaga realizó 11 recuperaciones.

"La experiencia, la capacidad futbolística... le da un plus muy importante al equipo. Estando Ximo el Dépor es otro" Tito Ramallo

Altimira y Ximo, la explosión por la derecha de este Deportivo

Los tres entrenadores coinciden en el impacto de Adrià Altimira a todos los niveles. En ataque, por la verticalidad que ofrece; y en defensa, por su trabajo y por permitir construir una línea de cinco según la necesidad. Pero, un nombre propio en el que se paran los tres técnicos, es el de Ximo Navarro. "Es un jugador muy importante. Es una referencia. La experiencia, la capacidad futbolística... le da un plus muy importante al equipo. Estando Ximo el Dépor es otro". A lo que Manu Sánchez añade que es "un grandísimo lateral, un buen central, y un buen carrilero: "Nunca pierda la espalda, nunca pierde el sitio, siempre está en consonancia con lo que ocurre en el equipo y te aporta en salida de balón y en proyección en ataque. Ya fue clave en el ascenso, es un futbolista de Primera División".

Para Peli, Ximo es "la pieza que le faltaba" al Deportivo para que "el funcionamiento de la última línea fuera perfecta". Salgado, además, cree que el equipo se ha visto "muy beneficiado" con la aparición de Bil Nsongo, y con los minutos de Samuele Mulattieri, que permiten "tener una posibilidad de mirar a los lejos que da garantías" para jugar en largo y poder superar presiones altas con efectividad.

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Altimira, durante el partido ante el Ceuta / Fernando Fernandez

Riazor ruge de nuevo

"Yo durante la temporada siempre tuve muchas dudas de muchas cosas, menos de esa. Riazor siempre está y va a estar. Aquí y fuera. Es la única constante que ha tenido el equipo todo el campeonato", resalta Tito Ramallo sobre el apoyo de la afición. Al Deportivo le quedan cuatro partidos en casa y, tras el varapalo ante el Granada, que acabó con bronca, el conjunto coruñés ha vuelto a entrar en sintonía con su gente. "Hubo un punto de inflexión por parte de los verdaderos protagonistas, que eran Hidalgo y el club. La gente nunca dejó de apoyar, de meter presión, fue más un debe del manejo del mensaje", explica Peli. Manu Sánchez, además, añade que el técnico de Canovelles está logrando "transformar los pitos: "No en ovaciones, pero ha cambiado cuando dan la alineación, que es el termómetro".