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Segunda División

El CTA considera que Noubi hizo penalti a Chupe: "Fue un error obvio, claro y manifiesto del árbitro"

Considera, en tiempo de revisión, que el contacto del central belga impide al atacante "continuar disputando el balón" cuando estaba en opción de ello

El momento del 'tackle' de Noubi

El momento del 'tackle' de Noubi / LaLiga

Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que la acción polémica del partido entre el Deportivo y el Málaga en la que Chupe cayó en el interior del área tras un choque con Lucas Noubi, en el minuto 76 de partido, debió ser señalado como penalti. Indican que se produjo, por tanto, un error de apreciación del colegiado del encuentro, Dámaso Arcediano Monescillo, y del VAR, que no llamó a capítulo.

En el programa Tiempo de Revisión, el CTA analiza semanalmente varias acciones polémicas de la jornada. En este caso, arrancan el espacio de Segunda División con una entrada de Lucas Noubi a Chupe, en la que, tras un centro lateral, el belga despeja el esférico y, después, contacta con el ariete. "Un jugador visitante intenta rematar a portería en pugna con dos defensores locales y acaba cayendo mientras el balón se dirige a la línea de meta, al ser despejado por el jugador deportivista", explica la narradora, que, a continuación, da los motivos por los que podría ser penalti.

El Deportivo - Málaga, en imágenes

El colegiado, durante el partido / Iago López

La explicación del CTA

"Para que la acción sea penalti debe cumplirse una de las siguientes circunstancias: que el contacto posterior del defensor, tras jugar el balón, será temerario o con uso de fuerza excesiva; o bien que ese contacto que provoca el derribo del atacante impida a este continuar disputando o controlando el balón", explica sobre las causas que podrían haber llevado a la acción a un potencial penalti.

"En este caso se da la segunda circunstancia, al quedar el balón en distancia de poder ser jugado por el jugador del Málaga", concluye. Y afirma, tajantemente, que la acción debería ser señalada como pena máxima: "Para el CTA la decisión del árbitro de campo no fue correcta. Se debió sancionar con penalti. El VAR debió intervenir y ser clara la causa efecto del derribo. Fue un error obvio, claro y manifiesto del árbitro en el campo".

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La acción se puede ver en el minuto 7:25 del programa, subido a las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol:

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