El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma

En un margen de apenas 48 horas, la ciudad de A Coruña estará al borde de su asiento observando cómo tres de sus representantes afrontan duelos vitales por tres objetivos tan ambiciosos como ilusionantes. El Leyma Coruña abrirá el fuego en el derbi gallego frente al Obradoiro y le dará el testigo al Deportivo. El Fabril afronta en Riazor frente a la UD Ourense su primera bola de campeonato para cerrar su ascenso directo a la Primera RFEF. Por la tarde, el primer equipo visita al Huesca con la misión de sumar tres puntos que les sirvan para continuar a pleno pulmón en la lucha por subir a Primera División.

La exhibición sin premio completo del Deportivo frente al Málaga en un Riazor que registró su mejor entrada de la temporada carga la ilusión del deportivismo de cara a la parte final de la temporada. Ocho jornadas restan para que los pupilos de Antonio Hidalgo. Este domingo (16.15 horas), el técnico de Canovelles se reencuentra con el Huesca, el equipo al que dirigió hasta la pasada temporada. En el conjunto altoaragonés también tuvo a sus órdenes a Álvaro Ferllo y a Loureiro, dos jugadores que también volverán a pisar la que fue su casa. Mientras los blanquiazules buscan tres puntos que les permitan seguir sumando y metiendo presión a sus rivales directos, los azulgranas apuran sus opciones de evitar el descenso tras una temporada con malos resultados y dos cambios de entrenador.

Ascenso del Fabril

Mientras el Dépor afronta todavía tiene por delante ocho jornadas para competir por su regreso a la máxima categoría, el Fabril puede darle a la afición blanquiazul la primera alegría de la temporada este mismo domingo. Recibe a la UD Ourense a mediodía (12.00 horas) en Riazor y tiene serias opciones de terminar el día como nuevo equipo de Primera RFEF. Los de Manuel Pablo marchan líderes del Grupo 1 de Segunda RFEF y tiene nueve puntos de margen sobre el Oviedo Vetusta a falta de cuatro jornadas.

Aunque no depende de sí mismo para certificar el ascenso todavía, sí tiene opciones de conseguirlo si acompañan las matemáticas. Para ello, deberá conseguir frente al equipo que dirige Borja Fernández un resultado mejor que el que obtenga el Oviedo en su partido de esta misma jornada. Los carbayones se medirán en la tarde del domingo al Marino de Luanco. Si pinchan, el Fabril podrá festejar su ascenso a la tercera categoría del fútbol español. Si no, todavía tendrá tres partidos más para conseguirlo.

Derbi en el Coliseum

El fin de semana del deporte coruñés arranca el sábado por la tarde (19.00 horas) llevará el color naranja, antes que el blanquiazul. El Leyma Coruña de Carles Marco, que lleva un bagaje de 25-2 en la Primera FEB, afronta un duelo trascendental para encarrilar el ascenso directo a la Liga ACB, categoría de la que descendió la temporada pasada. Enfrente tendrá al Obradoiro de Diego Epifanio, que le sigue los pies desde el inicio de la temporada y que ya le ganó en la primera vuelta en el Fontes do Sar.

Los jugadores del Leyma celebran la victoria contra el COB en el Coliseum. / Iago Lopez

El Coliseum colgó el cartel de no hay billetes y se espera un ambiente pletórico de la marea naranja, que tratará de aupar a sus pupilos en busca del gran éxito de este curso. También llegará una buena delegación de aficionados compostelanos para completar la fiesta del baloncesto gallego en A Coruña.

Más citas clave

A Coruña no solo respira fútbol y baloncesto. Otros equipos también se juegan sus respectivos objetivos. El Liceo recibirá al Caldes en el Palacio de Riazor el sábado (19.00 horas) en un duelo que debe ganar para recuperar la senda triunfal en OK Liga, ganar sensaciones de cara al duelo clave de Champions frente al Oliveirense y conservar el liderato de una competición regular en la que solo restan esta jornada y dos más. El Attica 21 Hotels OAR Coruña, ya salvado en la División de Honor Plata de balonmano, visita la pista del líder, el Proin Triana sevillano, con la ilusión de conseguir un triunfo que le permita seguir soñando con entrar en la fase de ascenso a la Liga Asobal.

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Acción en las pistas y, también, por las calles y los senderos. El Trail Bombeiros A Coruña reuniráa cerca de 400 personas este sábado (18.00 horas) en las inmediaciones de Novo Mesoiro para la disputa de una nueva edición de la gran prueba de 15 kilómetros por tramos naturales y urbanos. El domingo por la mañana, desde las 10.00 horas, las zancadas también resonarán con motivo de la carrera Coruña Corre en Matogrande-Xuxán. Este año, el recorrido incluye por primera vez la zona del Recinto Ferial.