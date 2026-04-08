Segunda División
Así está el cajón de apercibidos en el Deportivo: varias piezas clave suman cuatro amarillas
Cinco futbolistas cumplirán ciclo si ven una más
Miguel Loureiro es el jugador más amonestado esta temporada, con ocho
El Deportivo afronta el tramo final de temporada en tercera posición, con 60 puntos, y con la seguridad de que, si gana en Huesca, recuperará una de las dos plazas que otorgan ascenso directo a la máxima categoría nacional. El enfrentamiento entre Almería y Racing, un duelo directo entre los dos primeros clasificados, permite al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo depender de sí mismo de aquí al final. Será un tramo exigente, con varios duelos directos, y al que varios jugadores llegan al filo de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Hasta cinco futbolistas llevan cinco. Además, Miguel Loureiro, con ocho, mira de reojo antes de regresar al Alcoraz.
Con el enfrentamiento ante el Burgos en el horizonte, el Dépor visitará primero al Huesca y después al Mirandés, sabiendo que una amarilla podría condicionar la visita al Plantío. Antonio Hidalgo, hasta ahora, ha demostrado centrarse en el partido a partido, sin reservar jugadores o sin buscar forzar tarjetas para pensar en duelos más importantes. Solo Yeremay, cuando necesitaba parar por los problemas en el pubis, lo intentó, y la jugada, además, le salió mal, porque acabó expulsado.
El canario es uno de los cinco futbolistas que suma cuatro tarjetas, ya que la doble ante el Racing de Santander se transformó en una roja. Su cronómetro se volvió a frenar en cuatro. En su misma situación se encuentran Adrià Altimira, Samuele Mulattieri, Luismi y José Ángel Jurado. El catalán está siendo una de las piezas claves del equipo, aunque no es el único, pues el ariete italiano ha sumado goles importantes que han dado puntos al equipo. El gaditano está siendo indiscutible, mientras que el centrocampista sevillano, en las últimas semanas, ha perdido protagonismo.
Miguel Loureiro, el jugador más amonestado en el Deportivo
El zaguero cercedense, Miguel Loureiro, es el jugador que más tarjetas amarillas ha visto esta temporada. En total, 8. En caso de ver dos más, se perderá por segunda vez este curso un duelo por acumulación de amonestaciones. Con tres, también a dos amarillas de la sanción, están Ximo Navarro y Lucas Noubi.
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- Vía libre al plan que permitirá construir cerca de medio centenar de viviendas en A Cañota, en Sada
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- El Parque do Vixía de A Coruña saldrá a concurso diez años después de su anuncio
- Nuevos cortes en Alfonso Molina por la pasarela peatonal entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
- El fuego no da tregua en Caión y obliga a desalojar hasta una decena de casas: 'Non viamos un lume así dende hai 30 anos
- La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales