Así está el cajón de apercibidos en el Deportivo: varias piezas clave suman cuatro amarillas

El Deportivo afronta el tramo final de temporada en tercera posición, con 60 puntos, y con la seguridad de que, si gana en Huesca, recuperará una de las dos plazas que otorgan ascenso directo a la máxima categoría nacional. El enfrentamiento entre Almería y Racing, un duelo directo entre los dos primeros clasificados, permite al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo depender de sí mismo de aquí al final. Será un tramo exigente, con varios duelos directos, y al que varios jugadores llegan al filo de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Hasta cinco futbolistas llevan cinco. Además, Miguel Loureiro, con ocho, mira de reojo antes de regresar al Alcoraz.

Con el enfrentamiento ante el Burgos en el horizonte, el Dépor visitará primero al Huesca y después al Mirandés, sabiendo que una amarilla podría condicionar la visita al Plantío. Antonio Hidalgo, hasta ahora, ha demostrado centrarse en el partido a partido, sin reservar jugadores o sin buscar forzar tarjetas para pensar en duelos más importantes. Solo Yeremay, cuando necesitaba parar por los problemas en el pubis, lo intentó, y la jugada, además, le salió mal, porque acabó expulsado.

El canario es uno de los cinco futbolistas que suma cuatro tarjetas, ya que la doble ante el Racing de Santander se transformó en una roja. Su cronómetro se volvió a frenar en cuatro. En su misma situación se encuentran Adrià Altimira, Samuele Mulattieri, Luismi y José Ángel Jurado. El catalán está siendo una de las piezas claves del equipo, aunque no es el único, pues el ariete italiano ha sumado goles importantes que han dado puntos al equipo. El gaditano está siendo indiscutible, mientras que el centrocampista sevillano, en las últimas semanas, ha perdido protagonismo.

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Loureiro controla el balón encimado por dos jugadores del Huesca en el partido de la primera vuelta en Riazor. / Iago Lopez

Miguel Loureiro, el jugador más amonestado en el Deportivo

El zaguero cercedense, Miguel Loureiro, es el jugador que más tarjetas amarillas ha visto esta temporada. En total, 8. En caso de ver dos más, se perderá por segunda vez este curso un duelo por acumulación de amonestaciones. Con tres, también a dos amarillas de la sanción, están Ximo Navarro y Lucas Noubi.