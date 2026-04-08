El cantante de Os Rapants quiere hacer el himno del Dépor: "A ver se me deixan"

Os Rapants, una de las bandas de rock en gallego más consolidadas, vive uno de sus mejores momentos, sino el mejor, después de haber llenado hace unos días el Fontes do Sar con hasta 5.500 personas en la presentación de su nuevo disco, Rapants Club. En este momento de reafirmación y también de promoción, los integrantes del grupo respondieron para ofaiadopodcast una rueda de preguntas rápidas en las que tenía que pedir cada uno un deseo. Entre varias solicitudes, se coló una en clave blanquiazul: "Eu quería facer o himno do Dépor a ver se me deixan".

Quien formuló este deseo en alto fue Xanma, cantante y guitarra, declarado deportivista, al que se le puede ver de manera regular en Riazor. Más allá del contacto como aficionado, ya pudo lucir una camiseta del Dépor en el Noroeste de 2024 cuando recibió este obsequio por parte del club coruñés antes dar el concierto en la playa de Riazor.

Hace unos meses el Deportivo lanzó una encuesta entre sus socios en la que sobresalía la pregunta de si consideraban pertinente o querían que se adecuase el nombre del club al topónimo, pero no deraf la única área en la que se recababa la opinión de la masa social. De hecho, una de las cuestiones era si sus seguidores deseaban que el club tuviese un nuevo himno oficial.

Antecedentes

El Deportivo puso sobre la mesa el pasado noviembre el debate sobre adecuar el nombre del club al topónimo. No es el único tema que trató el club con sus aficionados a través de aquella encuesta de hace seis meses que llegó a algunos abonados a través de correo electrónico. Se abordaba, además de otras cuestiones como la identificación con la entidad o el grado de orgullo en distintas áreas, la posibilidad de crear un nuevo himno y una mascota. En lo referente al nuevo himno, el club preguntaba en qué género y en qué idioma se debería realizar.

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Más allá de muchos himnos no oficiales que han proliferado en los últimos años y de la canción de Gandy y la banda del camión que cuajó tras varios intentos fallidos con el incendio del ascenso de 1991, el Deportivo vio cómo le componían un himno en 1924, pero apenas tuvo recorrido. El autor de la pieza fue el músico de orquesta Maximiliano Svarmanoff.