La Federación de Peñas del Deportivo quiere homenajear a Lendoiro con una calle en A Coruña

La Federación de Peñas del Deportivo emprende una serie de homenajes a la figura del expresidente Augusto César Lendoiro y una de las iniciativas es solicitar que el pleno del Concello de A Coruña apruebe que una calle de la ciudad lleve su nombre. Han lanzado una campaña a través de change.org. Tanto en esta como en otras acciones que se darán a conocer en breve la Federación pretende ir de la mano del Concello y del propio Deportivo.

Dentro del callejero de la ciudad, el club coruñés ha dejado huella con la ronda Real Club Deportivo que desemboca en el estadio y, hace unos años, con la inauguración de la calle Mauro Silva que se encuentra muy cerca de Riazor, en Ciudad Escolar. Está aprobada, pero pendiente de localización y de puesta de largo la vía que rendirá tributo a Fran. En su momento no se pudo llevar acabo por problemas de agenda y está a la espera de salir adelante. Arsenio Iglesias tiene una estatua en la Torre y le han dedicado la propia ciudad deportiva. El campo uno de Abegondo lleva también su nombre, pero no tiene ninguna calle, de momento, en A Coruña. La Federación de Peñas del Deportivo espera que Lendoiro se equipare a estas figuras.