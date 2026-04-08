Así se tejió el Fabril que aspira a Primera RFEF: un veterano, dos fichajes, cinco retornados y nueve promocionados

El Fabril lleva tres años en la cuarta categoría y, en breve, quiere subir un nuevo escalón, a Primera RFEF, categoría que parecía hasta hace nada una ratonera para el primer equipo. Será este fin de semana ante la UD Ourense o en las siguientes fechas, pero el destino parece marcado para un grupo que se ha ido cociendo a fuego lento, que cuenta con dos fichajes (Pablo Cortés y Papa Samsou) y que ha aprovechado al máximo el talento de Abegondo.

El veterano

El único de 2003 que no se ha movido del equipo en estos tres años en Segunda RFEF es Hugo Ríos, ahora con molestias en la rodilla. Procedente de una generación gloriosa en Abegondo y tras muchos años a la sombra de Brais Suárez en la formación, se ha convertido en un referente y una baluarte en el equipo. Ha parado mucho y ha sido indiscutible. Le ha dado tranquilidad a un vestuario joven.

Los retornados

En vez de fichar por fichar o hacer apuestas arriesgadas, el Dépor apostó por recolectar el talento que tenía diseminado en Segunda y Tercera RFEF que había estado curtiéndose en el ejercicio previo. Así regresaron Mario Nájera, tras un año para olvidar en la UD Logroñés; Quique Teijo, después de unos meses sin protagonismo en el Ourense CF en Primera RFEF; Rubén Vilela, de la Sarriana; Domínguez, después de una campaña para olvidar en Betanzos, pero de la máxima confianza de Manuel Pablo; y Brais Suárez, tercer portero tras irse al Calahorra. Los dos primeros han sido los más importantes. El riojano lleva doce goles.

Talento nacional y poso

Hay seis futbolistas fichados en la campaña previa dentro del futbol español que siguieron esta liga y que le dieron poso al equipo, porque ya llevan algunas campañas como sénior. Se trata de Damián Canedo, Aarón Sánchez, Iker Vidal, Fabi, Jaime Garrido y Quique Fernández. Esta temporada se les sumó Pablo Cortés.

Dos fichajes

El aragonés fue el único fichaje del pasado verano. Con una zurda de categoría, ha logrado ser titular de manera esporádica. En el mercado de invierno contrató a Papa, que ahora empieza a disfrutar de minutos en el centro del campo, pero que tampoco está siendo capital. Ni siquiera con la promoción de Bil le tembló el pulso. Pudo regresar Martín Ochoa y no lo hizo. Se apostó por Dipanda, que lleva cinco goles en los últimos tres partidos.

La vía extranjera

El Deportivo ha rastreado en las dos últimas temporadas las academias africanas para reforzar el Juvenil A y el Fabril: así esta temporada han estado a las órdenes de Manuel Pablo los delanteros Bil y Dipanda; el extremo Mane; el medio Papa y el central Malick, subido del Juvenil .

La generación de 2006

Noé Carrillo, Héctor Areosa, Manu Ferreiro, Dani Estévez, Álex Marqués, Hugo Torres, Mario Hermo, Dipanda y Malick son los nueve futbolistas promocionados el pasado verano en su primer año sénior. Noé ya había tenido minutos y ha jugado con el primer equipo, a Manu Ferreiro le han perseguido las lesiones y Dani Estévez es el que ha ido ganando más peso de manera gradual. Dipanda ha emergido tras el ascenso de Bil. Los otros cinco han sido complemento de plantilla.

Las apuestas juveniles

El Dépor, amigo de adelantar procesos formativos, tenía tres nombres resaltados en su agenda de juveniles que iban a tener protagonismo: Samu, Pablo García y Rubén Fernández. Los dos primeros debutaron con el primer equipo. El ariete, traspasado al Valencia en enero. El central y lateral, proyectos de primer equipo a ojos de los rectores.

Los que asomaron

Además de Rubén, Samu y Pablo, otros juveniles tuvieron minutos sueltos en liga fueron Iker Gil, Guille Pastoriza, Álvaro Fraga y Xabi Campos, la sensación de la Copa del Rey en Lugo.

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El canario se retiró 2016 y pasó a los banquillos de Abegondo. No ha tenido prisa. Lleva ya una década y moldea equipos muy completos. Acaba de renovar hasta 2028.