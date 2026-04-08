Ximo Navarro: "Hace muchos años que no juego en Primera, sería una bonita forma de acabar ahora que va quedando poco"

Ximo Navarro (Guadahortuna, 1990) ha regresado, una vez más, a un gran nivel tras una lesión complicada en el tendón proximal de los músculos isquiotibiales. Apostó, entonces, por sí mismo, en un tratamiento conservador que le ha permitido vivir el tramo final de temporada con el equipo. Instalado de nuevo en el once titular de Antonio Hidalgo, con quien el grupo "está a muerte", el lateral diestro, uno de los capitanes, espera sumar su segundo ascenso con el Deportivo. Acaba contrato en junio, pero su deseo pasa por un último baile en la máxima categoría nacional vestido de blanquiazul.

Lleva ya varias jornadas jugando como titular, incluso ha completado los 90 minutos ante Zaragoza y Málaga. ¿Cómo se encuentra a nivel individual?

Bien, contento de volver a jugar con continuidad, con más minutos después de estar mucho tiempo lesionado, y esperando oportunidades. Me siento bien. También estoy contento por la situación en la que está el equipo. Así que muy feliz.

¿Llega el Dépor en su mejor momento al tramo final?

Sí. Esa es la sensación que tenemos. Llegamos en un muy buen momento. Fue una lástima el empate el otro día en casa. Hicimos un grandísimo partido contra un equipo que está haciendo una temporada increíble. Quedan ocho partidos. Está todo muy apretado, los equipos de arriba aprietan y esto, al final, se lo va a llevar el que menos falle y el que sea más fuerte.

En estas semanas que ya son decisivas, ¿dónde está la clave para acabar entre los dos primeros?

Hay que intentar estar lo más tranquilo posible. Es cierto que no es fácil. Quizás cuando queden cinco jornadas es cuando se va a notar qué equipo mentalmente es el más fuerte, el que aguanta los golpes, el que después de un mal resultado la semana siguiente sea capaz de levantarse. No es fácil, pero prefiero vivir una situación así que otros momentos cuando me ha tocado pelear abajo.

Precisamente, el Huesca es uno de los equipos que se juega la vida. Ahí está la otra presión.

No es fácil. Huesca siempre he tenido la sensación de que es un campo muy difícil, un equipo que aprieta mucho, está en una situación muy diferente a la temporada pasada. Tenemos que ir mentalizados de que van a salir muy fuertes, a morir por los tres puntos. Es una oportunidad buena para ellos porque va quedando poco. Los de abajo están en una situación difícil, pero son equipos que van a quitar puntos a los que están peleando por arriba. Tenemos que ir mentalizados de dar el 100%, morir por cada balón, como estamos haciendo, todos juntos, pase lo que pase.

Xane Silveira

La lesión y unos meses difíciles para Ximo

Ha tenido una lesión larga este curso y complicada por la zona. ¿Cómo vivió estos meses fuera del equipo?

Al principio mal. Tenía mucha incertidumbre por el tipo de lesión que era. Tenía dos opciones, que era pasar por quirófano o hacer el tratamiento más conservador, que fue el que hice. Intenté hablar con diferentes médicos, gente de confianza, con la gente del club y tomar una decisión. Me dieron la libertad de tomarla, sobre todo por un tema de edad. Al final pasar por quirófano era casi perderme todo. Quería darme la oportunidad de intentar recuperarme algo más rápido, con la confianza de poder hacerlo. No fue fácil porque siempre tienes esas dudas de qué va a pasar, porque las lesiones musculares son muy complicadas. Nunca recuerdo haberme roto un tendón, y por mi forma de jugar creo que era complicado. Quise darme una última oportunidad. Si salía bien, bien. Si salía mal, ya vería qué haría en el futuro. Estoy contento de volver a jugar. Ojalá pueda aguantar mucho tiempo así. Ahora mismo estoy contento.

¿Ha tenido dudas de poder seguir jugando a este nivel?

No, siempre he confiado en que saldría bien. Siempre tienes alguna duda, pero una vez que intento volver, intento ser el de siempre. Me lo tomé como una opción. Si iba bien, perfecto. Y si no, ya vería qué hacer. Son muchos años jugando al fútbol. No quería meterme en una presión muy grande. Conseguí volver como siempre. Me siento igual de rápido. Puedo apretar como siempre. La verdad es que estoy contento.

Xane Silveira

Usted además ha tenido mala suerte. Meses antes tuvo una lesión en la espalda.

Lo de la espalda quizá sea un poco más de mala suerte. Caer, justo romperte unas vértebras... Creo que se da muy pocas veces. Me tocó. Esa sí que fue más complicada. En pretemporada tuve una pequeña lesión. No era preocupante, pero cuando volví a entrar y a coger continuidad, tuve la lesión del tendón. Es más complicada. En esas semanas empecé a darme cuenta de la sensación de que caían muchos jugadores de otros equipos con la misma lesión del tendón [proximal]. Lesiones de estar dos, tres o cuatro meses lesionados. Algunos pasaron por quirófano. Creo que la exigencia del fútbol hoy en día es muy grande. Ha cambiado muchísimo. Es muy físico. Por eso últimamente se están viendo muchas lesiones en los jugadores. También por la carga de partidos que hay.

La renovación de Ximo Navarro y su futuro en el Deportivo

Acaba contrato en unos meses. ¿Ya han hablado algo?

No, la verdad es que no. No sé nada. Creo que estamos en un punto también muy importante de la temporada. No sé qué tiene pensado el club. Yo estoy tranquilo, intento hacerlo lo mejor posible. Obviamente, habrá algo que dependa de mí, de cómo acabe la temporada, el nivel al que esté. También el club tendrá su opinión, que no la sé. No sé qué pasará. Estoy muy cómodo aquí. Llevo tres años muy buenos. Me siento muy querido, tanto en el vestuario como en la ciudad. No sé qué pasará.

¿Usted qué quiere?

Mientras me sienta bien, quiero jugar. Obviamente, cuando he tenido estas lesiones, le he dado muchas vueltas a qué poder hacer en el futuro. Pero bueno, siempre acabo recuperándome y me vuelvo a sentir bien. Ojalá pueda acabar la temporada sin ningún percance, a un gran nivel. Si es así, me gustaría continuar, sobre todo aquí, porque me siento muy bien. Son tres temporadas, este es el mejor sitio en el que me he encontrado, en el que he podido estar. Veremos qué pasa, pero la verdad es que estoy centrado en acabar bien la temporada, que el equipo acabe bien y, ojalá, pudiendo celebrar algo.

Xane Silveira

Son ya tres años en A Coruña. ¿Qué lugar le guarda en el corazón?

Es muy importante. Quizás sea el sitio, la ciudad donde más cómodo he estado. He estado en otras en las que me he sentido muy feliz, he tenido muy buenos momentos. Buenas temporadas de fútbol, pero aquí... También venía de estar en el extranjero, que tampoco fue fácil en algunos momentos. La verdad es que me he sentido muy bien, he vivido cosas muy bonitas. Estoy muy a gusto, la ciudad me gusta. La verdad es que estoy muy feliz aquí, he encontrado pareja. Todo muy bien.

Hablaba de su continuidad, del futuro... ¿Se ve jugando en Primera División?

Bueno, ya he tenido la suerte de jugar en Primera en las épocas en las que, en LaLiga, Madrid y Barça tenían jugadores a nivel mundial que van a ser top en la historia. La verdad es que tienes que estar muy bien preparado físicamente. Creo que en Primera y en Segunda cada vez se acorta un poco más la diferencia, pero, aun así, hay diferencias, sobre todo técnicamente. Cualquier fallo te penaliza. La sensación es que los jugadores son más potentes, más rápidos, más fuertes. Hace muchos años que no juego en la Primera División de España. La verdad es que sería algo bonito, una forma bonita de poder acabar ahora que va quedando poco. Pero vamos a ir paso a paso, primero a centrarnos en lo que queda y ojalá que se pueda dar.

Xane Silveira

La mentalidad, una de las claves del equipo en la recta final

El equipo ha mejorado en las últimas semanas. ¿Cuál cree que es la llave del cambio?

Mentalmente estoy viendo al equipo muy bien, con nuestra afición también. Creo que estamos teniendo una unión que siempre hemos tenido. Pero estos partidos, notando sus recibimientos, yo creo que le ha dado mucha confianza al equipo. Cuando durante los partidos hay momentos más bajos, nos levantan. Yo creo que el equipo tiene la sensación de que es mucho más fuerte, sobre todo de cabeza, ante cualquier golpe.

El Dépor ha anotado 17 goles esta temporada en los últimos quince minutos de partido. ¿Notan que, aunque se atasque el partido, siempre tienen una última?

Sí, sobre todo porque creo que somos uno de los equipos con más calidad en Segunda División. De medio campo para adelante, creo que hay gente con mucha calidad, capaz de decidir un partido en un detalle. Creo que en esta categoría, que es tan igualada, es muy importante llegar vivo a los finales. Sobre todo fuera de casa lo estamos haciendo. Creo que esa es una fortaleza que también tenemos.

Hablaba de la afición. Entre Granada y Zaragoza hay un punto de inflexión en esa relación afición-equipo.

Desde que estoy aquí, que llevo tres temporadas, el cariño de la afición siempre lo he sentido. En nuestro estadio siempre hay muchísima gente, también fuera de casa, nos animan siempre. Es cierto que estos recibimientos al jugador también le gusta, le da un plus a la hora de salir al partido. La gente que llegó nueva se sorprendió mucho, sobre todo el día del primer recibimiento. Yo por suerte ya lo había vivido con muchísima gente el día del Barça B, y aun así, me encanta ir a los partidos con esa sensación. La unión de toda la plantilla, el cuerpo técnico y el club con la afición es muy fuerte y creo que va a ser muy importante de aquí al final.

Ante el Málaga incluso dio la sensación de que, por momentos, el equipo jugaba al ritmo de la grada.

El otro día se notó mucho esa sensación de cómo la gente se levantaba en algunas acciones que teníamos y la verdad que sí, da la sensación de que te da un plus para seguir atacando. Es verdad que a veces se puede volver el partido un poco loco, también contra un rival que era peligroso al contraataque, pero bueno, hay veces que hay que tomar un poco de riesgo. Demostramos que queríamos ganar.

Xane Silveira

Mella, Alti o el apoyo a Hidalgo

Antes hablaba de las lesiones. Ahora le ha tocado algo parecido a Mella. ¿Está encima de él?

A Mella lo vemos por aquí. Es muy importante para nosotros, lo echamos de menos en el día a día, cuando tenemos gimnasio o en el campo, en los hoteles... Es un chaval que no calla, pero la verdad es que es muy importante. Te da la sensación de alegría, de que siempre está animando, siempre está con broma. También dentro del campo, es un jugador de mucha calidad. Una lástima esa lesión. No es fácil pasar por un quirófano. Sobre todo al principio, tienes la sensación de que todo es muy lento. Te puedes agobiar, pero estamos ahí para ayudarle. Yo, desgraciadamente, también estuve ahí, fue diferente. Tuve un cruzado. En un momento difícil, es bonito tener a los compañeros cerca, sentirte partícipe. Nosotros intentamos que esté lo más feliz posible. Tienes que tener calma, todo pasa. El tiempo, quiera o no, va pasando rápido, aunque tenga la sensación de que no. Cuando se dé cuenta, empezará poco a poco a ir haciendo cosas, y estará otra vez con el equipo.

Adrià Altimira ha tenido un impacto inmediato. Da la sensación de que además se compenetran muy bien.

Se nota que viene de Primera División. Aunque venía de no jugar, pero sí de entrenar y estar en un equipo como el Villarreal, con la calidad que tiene, te da un salto en el equipo cuando viene aquí. Se nota que tiene una marcha más en muchos momentos del partido. Es un jugador que nos da muchísimo. Está a un nivel espectacular ahora mismo. Es muy importante para nosotros ahora mismo. Un fichaje increíble, y en un mercado invierno, que no es fácil.

Xane Silveira

¿Cómo ha visto a Antonio Hidalgo? Ha tenido que convivir con las críticas durante todo el curso.

Siempre lo hemos visto bien. Todo el que decide ser entrenador, al final sabe que siempre va a haber presión, momentos en los que te pueden criticar o pueden dudar de ti, pero nosotros, como equipo, los jugadores, siempre hemos estado tanto con él como con su cuerpo técnico. Todos juntos. Durante la temporada siempre hemos estado arriba, eso habla de que se hace un buen trabajo, de que creemos en su idea. Nosotros vamos con él a muerte. Creo que estamos en una posición de conseguir algo bonito todos juntos. Hemos ido a muerte con su idea y así va a ser hasta el final.

Ya sucedió el año de Primera Federación, esa sensación de piña. Además, literalmente. ¿Es clave para lograr los objetivos?

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Tener un vestuario sano en el que todos van a una es muy importante. Obviamente, los jugadores que más juegan van a estar más contentos que los que juegan menos, pero aquí todo el mundo es increíble. Todo el mundo entrena bien, no hay quejas, todos los partidos vamos todos juntos. El que no juega o está jugando poco siempre está ayudando y creo que eso, a la hora de intentar conseguir estar arriba, lograr un ascenso o algo grande, es casi lo más importante.