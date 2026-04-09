Altimira: "Somos conscientes de lo que nos jugamos cada partido"

Adrià Altimira es uno de los nombres propios en el 2026 del Deportivo. Su impacto fue inmediato en el lateral diestro, pero tras la lesión de David Mella, ha dado un paso al frente y se ha convertido, también, en una de las grandes amenazas ofensivas del equipo. Un futbolista que va a otro ritmo, y que celebra que el equipo dependa de sí mismo en el tramo final del curso. "Poco a poco se va viendo un gran equipo. Tenemos las cosas claras, que es importante. Eso nos va a ayudar para afrontar los últimos partidos, que son importantes", expresó tras recibir el premio al jugador del mes.

No había muchas dudas en marzo sobre quién se iba a llevar el MVP mensual que reparte Estrella Galicia. El galardonado, Adrià Altimira, cree que el equipo ahora es "más fiable" en ataque y en defensa, aunque todavía hay que "pulir detalles".

El Deportivo depende de sí mismo en la carrera por el ascenso. No obstante, Alti cree que hay que ir "partido a partido" para no caer en excesos de confianza. El vestuario está centrado. "Cada partido va a ser muy difícil. Somos conscientes de lo que nos jugamos cada partido. Nos enfocamos en hacerlo bien, en llevarnos la victoria", expresa el jugador nacido en Cardedeu.

Adrià Altimira disputa un balón ante Joaquín Muñoz / Iago Lopez

La evolución del Deportivo

Respecto a la evolución del equipo, el exjugador del Villarreal, llegado en propiedad en enero tras rescindir su contrato con el conjunto groguet, cree que el Dépor está "poco a poco encontrando su identidad" futbolística: "Podemos variar, tanto jugar en corto como ser más directos. Sobre todo el tema de intentar ser fiables defensivamente, eso te da mucho valor para afrontar luego los partidos". Y destaca, además, la mejoría "cuando se pierde el balón" y esa presión tras pérdida, en la que están "mucho más rápidos.

El diestro, además, celebra la unión entre la grada y la afición, palpable tras el empate ante el Málaga, que se "celebró como una victoria más"En esos pequeños detalles se ve que el equipo está unido y se verá cómo los objetivos se van cumpliendo".

Altimira, su posición y Ximo Navarro

Adrià Altimira lleva un mes jugando como extremo derecho o carrilero. Hidalgo ha reconstruido al Dépor uniendo en banda derecha a sus dos laterales naturales. Junto a Ximo, forma una pareja de gran nivel. "Con el paso de los partidos me voy encontrando mejor, con muchísima confianza, tanto por dentro como por fuera, por detrás con Ximo que nos ayuda muchísimo. Creo que nos está saliendo bien", explica sobre el paso al frente a nivel táctico.

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Esa variedad entre jugar abierto a banda, por dentro, o romper al espacio, considera Altimira, "es importante" porque al rival "le produce dudas". En esa combinación con Ximo, el papel del lateral de Guadahortuna es fundamental: "Cuando tienes en tu posición a gente con un alto nivel, eso te eleva a ti. Nos está tocando jugar juntos. Yo estoy muy contento porque ofensiva y defensivamente me ayuda mucho y congeniamos muy bien".