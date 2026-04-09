El desenlace de la liga del Deportivo antes que las renovaciones: Ximo, Parreño, Villares, Noé...

El Deportivo, reenganchado de pleno derecho a la lucha por el ascenso directo, tiene ahora mismo los cinco sentidos en pelear esa posibilidad de volver a la máxima categoría ocho después. Con algunas renovaciones y situaciones contractuales por resolver o anunciar, muy pocas, el club coruñés no quiere que nada le desvíe del camino y las renovaciones quedan, de entrada, aparcadas hasta final de liga. Futbolistas como Ximo Navarro, Germán Parreño, Sergio Escudero, Cristian Herrera o el propio Diego Villares, también meritorios de la cantera, como Noé Carrillo, tendrán que esperar. No es la primera vez que el equipo coruñés se encuentra ante tal tesitura. Vivió una muy parecida en el final de los dos últimos ejercicios con un futbolista, como Pablo Martínez. En uno renovó contrato y en el siguiente se detuvo el contador de partidos para que no ampliase de manera automática, cuando no entraba en los planes de la Dirección de Fútbol. Ahora los protagonistas serán otros.

Ximo Navarro

Es la gran incógnita. Las lesiones graves que ha sufrido esta temporada le imposibilitan ampliar su vinculación por duelos jugados, él mismo lo reconoció. «¿Hablar con el Dépor? La verdad es que no. No sé nada, no sé qué tiene pensado el club», admitía hace dos días el propio Ximo Navarro en una entrevista en LA OPINIÓN en la que también reconocía que el momento deportivo mandaba,al estar en «un punto muy importante de la temporada». En su contra juegan su historial de percances físicos, su edad (36 años) y el hecho de que el Dépor, con la red de seguridad que supone Altimira, pretenda salir al mercado. Sus últimos partidos demuestran que tiene nivel para jugar incluso en Primera, es uno de los ojos derechos de la afición.

Germán Parreño

También acaba contrato en junio, pero la situación es diferente porque el club coruñés ya expresó públicamente, a través de Fernando Soriano el pasado mes de enero, que desea contar con él en un futuro. «Estamos en conversaciones constantes», dijo el director de fútbol con una media sonrisa en la presentación de Altimira. El meta es una persona de confianza del director de fútbol, quien ya lo tuvo en su equipo en Ibiza. Al llegar a A Coruña, lo reclutó para el Dépor. Se le considera un futbolista de club que aceptó con elegancia la titularidad en Primera RFEF y al principio de esta temporada y la suplencia a la sombra de Hélton Leite o Álvaro Ferllo. No habrá inconveniente para que siga en A Coruña.

Germán Parreño / Fernando Fernandez

Sergio Escudero y Cristian Herrera

Son dos futbolistas fichados en 2024 para tener peso, pero que no llegaron a lograrlo en el Dépor de Segunda. El lateral por las lesiones y porque esta temporada le ha ganado la mano Quagliata y el canario porque no ha resistido la comparación con futbolistas como Mella, Yeremay, Luismi, Stoichkov y ahora Luismi. Existió la posibilidad de que Herrera se fuese en el pasado mercado de invierno, el Huesca se interesó por sus servicios. Se acabó quedando. Se valora de ambos su peso en el vestuarios, pero es imposible que sigan o tienen difícil acomodo en los planes de futuro. Ambos acaban en junio.

Diego VIllares / Fernando Fernandez

Diego Villares

El capitán finaliza su contrato en 2027, pero ha decidido que, mientras el club coruñés cuente con él, estará en el Deportivo, se encuentre en la categoría en la que se encuentre. Ninguna de las partes considera siquiera que haya que negociar en exceso. Se da por hecha su continuidad. José Ángel también finaliza en 2027, pero si el Dépor sube a Primera, ampliará hasta 2028.

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Noé Carrillo

Hace dos años Noé Carrillo renovó con el Dépor hasta 2027, con lo que está a unos meses de entrar en su último año de vinculación, justo cuando ha asomado la cabeza por el primer equipo. El club coruñés no correrá ese riesgo y, de hecho, ya tiene apalabrada su renovación para convertirlo en una de las apuestas de futuro. Bil tiene firmado también hasta 2027, pero con la posibilidad de que el Dépor le amplíe dos años más, con lo que existe otra seguridad.