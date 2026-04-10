Hidalgo: "Nos hemos ganado el derecho a luchar por todo"

Antonio Hidalgo tiene clara la filosofía del "día a día y partido a partido" de cara a las ocho finales que le restan al Deportivo hasta el final de liga. El técnico se enfoca en el trabajo y en la competitividad, pero no deshecha los méritos de lo conseguido hasta la fecha. "El objetivo siempre ha sido luchar por estar entre los seis primeros, paso a paso. Con la igualdad que hay, hoy es una cosa y mañana parece otra. Debemos ir semana a semana. Nos hemos ganado el derecho a soñar por todo, es algo que se ve en la ciudad y en el estadio", reflexionó en la sala de prensa de Abegondo.

El Deportivo se enfrenta este domingo (16.15 horas) al Huesca, en un reencuentro especial para Miguel Loureiro, Ferllo y el propio Hidalgo. "Voy muy contento al Alcoraz, a ver amigos y gente con la que compartimos muchos momentos", reconoció el entrenador, que no pierde de vista la faceta competitiva. "Sabemos de la dificultad del partido. Ellos necesitan sacar la victoria y van a ir al límite. Tenemos que saber cómo jugar el partido, con mucha atención, alerta y humildad", apremió.

No hay rival sencillo pese a medirse a un Huesca inmerso en la pelea por evitar el descenso y que tiene en José Luis Oltra a su tercer entrenador de esta temporada. "Le conozco perfectamente, ya entrenaba cuando yo era jugador. Ha hecho un gran trabajo en todos los sitios y está intentando inculcar su manera de ver el fútbol. Van altos a presionar y defienden en bloque bajo", detalló el técnico de Canovelles.

Estado de la plantilla

Hidalgo celebró que el equipo pudo entrenar con normalidad esta semana tras la carga de partidos de la anterior. David Mella fue la única ausencia y da mérito al trabajo de recuperación. "Al final de temporada siempre van pesando más las piernas, pero pudimos gestionar las cargas en las últimas semanas. Eso quiere decir que la gente está enchufadísima. El equipo está trabajando bien, también los que tienen menos minutos. Eso es un orgullo para el entrenador", comentó.

Habló del proceso de Yeremay al recuperarse de una lesión que el técnico experimento en su etapa como futbolista. "Cuando un día parece que estás mejor, llega la lesión y te hace ver que no estás también. Hay que sufrirla mucho. Dio una mejor versión el otro día y hay que seguir apoyándole".

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Reconoció la competitividad en la delantera y el rol fuera del campo de Zakaria Eddahchouri pese a perder protagonismo en las últimas semanas. "Él quiere jugar todos los minutos y seguramente no estará contento, por ver cómo entrena y cómo anima a sus compañeros me deja tranquilo", señaló Hidalgo. Cuenta con Bil para el partido de Huesca y Noé ha entrenado con el primer equipo, aunque apunta que tomará "la mejor decisión" para el Fabril, que afronta este domingo a mediodía el derbi ante la UD Ourense en Riazor con opciones de ascender.