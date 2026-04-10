Fútbol | Deportivo
Manuel Pablo: "Una victoria nos deja casi con los dos pies en la meta"
El entrenador del Fabril loa a sus jugadores antes del derbi contra la UD Ourense en Riazor: "Hemos sido reconocibles en todos los partidos, seguimos creyendo en lo que nos ha traído hasta aquí"
Tan cerca y tan lejos. El Fabril afronta este domingo (12.00 horas) ante la UD Ourense la primera final para sentenciar el ascenso directo a Primera RFEF. Aunque no depende totalmente del filial blanquiazul, Manuel Pablo no oculta la actitud positiva ni la ambición. "Estamos en un buen momento. Viene un rival que está compitiendo muy bien, pero Riazor nos va a empujar como siempre. Tenemos ganas de conseguir esa victoria que nos dejaría casi con dos pies en la meta", reflexionó el entrenador canario en la sala de prensa de Abegondo.
"Nervios no hay; ganas, supongo que muchas", reconoció el técnico fabrilista antes de una cita muy especial para sus pupilos. Pisarán Riazor, "el escenario que se merecen" para afrontar un derbi que puede terminar en fiesta al final de la jornada, aunque no podrá ser sobre el césped. "Les digo que aprovechen la energía que nos va a dar la gente. Siempre se ha visto conexión entre la afición y los chavales. Les van a exigir que se equivoquen por dar de más, que no estén parados ni tengan miedo, sino que sean valientes", advierte.
Mérito colectivo
La realidad del filial blanquiazul, que puede sellar el ascenso directo con tres partidos todavía por disputar en lo que resta de liga, "es mérito de los jugadores", según Manuel Pablo. "Que todos estén conectados ha sido muy importante", felicita al grupo. En una temporada sin un pero, con más de cuatro meses sin perder, el técnico da importante a la identidad del bloque. "Hemos sido reconocibles. A veces nos cuesta derrotas, pero esa idea de juego, la de ser protagonistas, es la que hemos llevado a cabo en todos los partidos. Debemos seguir creyendo en lo que nos ha traído hasta aquí", valora.
No será, ni mucho menos, un duelo sencillo para el Fabril. Tendrá en frente a la UD Ourense de Borja Fernández. "Es un equipo muy asociativo y regular en lo que hace. Arriesga en presiones altas y, si son capaces de llegar a zonas altas, meten a mucha gente en el área. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y competir hasta el final", advierte.
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