Oltra se rinde al Deportivo e Hidalgo: «Tiene un modelo difícil de neutralizar y contrarrestar»

José Luis Oltra, técnico del Deportivo que ascendió en 2012, dirige hoy al Huesca y busca desesperadamente una salvación que considera "un pequeño milagro". Se le cruza este domingo el equipo coruñés, del que destaca, ante todo, a Antonio Hidalgo y la capacidad que ha mostrado para encajar las piezas y para convertir al grupo blanquiazul en competitivo, más allá de las bajas. "Uno de los jugadores más diferenciales de la categoría es Yeremay, que ahora viene de lesión y no está participando. Pero el equipo compite bien porque el trabajo colectivo hace que funcionen bien. Tienen a David Mella lesionado y casi nadie se acuerda. Tiene muchas alternativas en todas las posiciones, pero tiene sobre todo un modelo muy difícil de combatir y neutralizar. Es un claro aspirante desde el inicio de la temporada", asegura.

Elogios a su homólogo

Apunta, además, al gran responsable: "Destacaría a su entrenador, muy bueno, exigente. Sus equipos compiten y tácticamente es muy bueno. Conoce esto (el Huesca), el entorno, el equipo... Antonio (Hidalgo) es un fenómeno y aquí ha dejado un legado. Ha hecho funcionar a muy buenos futbolistas, pero encontrar ese equilibrio tiene mucho mérito. La buena materia prima ayuda y ellos tienen mucho talento y calidad".