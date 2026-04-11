4-1 | El Juvenil A del Deportivo golea al Racing de Santander y se mantiene en la pelea por el título con el Celta
Iker Gil, Álvaro Fraga, Lucas Castro y Dani García fueron los goleadores
La División de Honor Juvenil está viviendo su recta final y la ventaja del Celta respecto al Deportivo en lo alto de la tabla es innegable, pero el equipo de Miguel Figueira quiere seguir luchando hasta el final para revalidar título y no regalárselo al vigués. El Juvenil A goleó este sábado en Abegondo al Racing de Santander (4-1), cuarto en la tabla y supuesta alternativa de poder al dominio gallego de este grupo del noroeste.
Goleadores y calendario
Iker Gil, Álvaro Fraga, Lucas Castro y Dani García fueron los goleadores coruñeses. El Dépor se coloca a dos puntos con un partido más que el Celta. El conjunto olívico visita este domingo a la Gimnástica de Torrelavega, que se encuentra en mitad de la tabla, pero que le venció en la primera vuelta: 3-4. Tras este fin de semana, le quedarán tres partidos a cada conjunto para finalizar el campeonato.
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