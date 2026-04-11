6-0 | El Dépor Abanca B golea al Villalonga, pero no cierra la salvación
El Olímpico de León doblega al Burgos y sigue pugna
El Dépor Abanca B tenía marcado en el calendario el duelo ante el colista Atlético Villalonga que le podía dar la salvación y la tranquilidad después de una temporada extenuante, pero va a tener que seguir remando en las dos jornadas que le quedan por disputar. Y eso que hizo los deberes porque doblegó 6-0 al equipo gallego en Abegondo que solo ha vencido en un partido en todo el campeonato, pero el equipo que le puede mandar a descenso, el Olímpico de León, también venció su partido ante el Burgos por 2-1. Las goleadoras coruñesas en el partido de Abegondo fueron Valbuena y Karla, por partida doble, y Jenny Corros y Laura Ruiz.
Al Deportivo Abanca B le queda visitar al Eibar B y recibir al Sporting de Gijón y el Olímpico debe medirse a Racing y Eibar B.
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