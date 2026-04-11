El exdeportivista Davo hace un doblete para ‘salvar’ al Penafiel

El Penafiel, club perteneciente a la familia Escotet, lleva todo la liga coqueteando con la zona baja de la Liga 2 e incluso ha llegado a estar en puestos de descenso a Liga ·, pero con las dos últimas victorias ante Sporting B (1-2) y Académico de Viseu (4-3) respira y mira con optimismo al futuro cuando solo quedan cinco duelos para acabar el campeonato. El exdeportivista Davo fue el gran protagonista del último triunfo con un doblete, gracias a sus tantos en los minutos 22 y 32. El primero, al aprovechar un rechace y el segundo en un tiro cruzado. El asturiano lleva cuatro goles esta temporada.