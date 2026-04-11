El exdeportivista Uche Agbo se entrena con el Arteixo a la espera de nuevo destino

Uche Agbo, el que fuera jugador del Deportivo entre enero de 2020 y julio de 2021, se encuentra ahora mismo entrenándose con el Arteixo, equipo de la Tercera RFEF que aspira al ascenso en el play off que se jugará en las próximas semanas. El objetivo es mantener la forma, a la espera de un nuevo destino tras finalizar su vinculación con el Aktobe de la liga Kazajistan.

No existen opciones de que el pivote se incorpore hasta final de liga a los partidos del conjunto rojiblanco. El nigeriano jugó en el Slovan de Bratislava y en el citado conjunto de Asia Central tras abandonar Abegondo. El mediocentro llegó a A Coruña justo antes de la pandemia y se incorporó al equipo de Fernando Vázquez. Hizo una gran segunda vuelta, pero el Dépor no se salvó y se fue del fútbol profesional por primera vez en 40 años. Rescindió entonces con el Standard de Lieja y volvió a Riazor para disputar la Segunda B en pandemia, pero nunca encontró su sitio y acabó siendo rescindido, vía ERE, años después tras varias cesiones.

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Fórmula habitual

Es habitual que exjugadores del Deportivo que se encuentran en paro acaben fijando su residencia en A Coruña y busquen entrenarse en conjuntos de la comarca. Lucas Pérez lo hizo con el Racing de Ferrol el pasado verano y hasta hace nada Mfulu también intentaba mantener la forma en solitario hasta que lo reclutó la Ponferradina.