Fabril-UD Ourense: Ganar y enfriar el champán

Una temporada casi perfecta, cuatro meses sin perder y un ritmo endiablado que ningún rival ha sido capaz de igualar a lo largo de la liga pueden fructificar este domingo en el objetivo soñado: ascender de forma directa a Primera RFEF. El Fabril recibe a las 12.00 horas en Riazor a la UD Ourense en una fiesta del fútbol gallego que puede terminar en una gran celebración del filial herculino. No será sobre el césped, pase lo que pase tocará esperar un tropiezo vespertino del Oviedo Vetusta para no dilatar más una realidad que prácticamente es cuestión de tiempo: los pupilos de Manuel Pablo están para cotas más altas.

180 minutos de fútbol le pueden dar al Fabril este domingo el billete directo a la tercera categoría del fútbol español. Los primeros 90 correrán de su cuenta, en un duelo de rivalidad autonómica, condicionado por el escenario y las aficiones. Los segundos, en Miramar, dependerán de la fortuna. Con nueve puntos de renta, el filial necesita puntuar y esperar que el Oviedo Vetusta, en su duelo contra el Marino de Luanco, firme un resultado peor. Solo así podrá amarrar matemáticamente un ascenso que parece cuestión de tiempo. Eso sí, no depende este domingo de sí mismo el segundo equipo blanquiazul.

Los argumentos del Fabril

La tarea se divide entre la ilusión y la dificultad. El Fabril vuela como ningún otro equipo del grupo 1 de Segunda RFEF. Los pupilos de Manuel Pablo funcionan a la perfección, con un estilo de juego reconocible y con jugadores diferenciales que han demostrado estar capacitados para tareas más complejas. Con Dipanda y Mane al frente de la parcela ofensiva, promediando un gol por partido en el último mes, el filial no siente la falta de Bil Nsongo, el ariete estrella de inicio de curso que ya está asentado en el primer equipo con Antonio Hidalgo.

El técnico canario contará con la duda de Noé Carrillo, que entrenó con el primer equipo esta semana, pero puede seguir al frente del centro del campo fabrilista ante una cita tan importante como la de este fin de semana. Manuel Pablo podrá disponer de nuevo de Mario Nájera. El mediapunta vio la roja ante el Lealtad y se perdió los dos últimos encuentros por sanción. Ahora, volverá a estar a disponible para gobernar los ataques junto a Fabi Urzain. Sin Bil, el riojano es el máximo goleador del equipo esta temporada.

Recursos le sobran a un Fabril que se ha mostrado camaleónico y capaz de responder a las expectativas con cualquiera de sus integrantes en el césped y, también, en la portería. Hugo Ríos ha sido el portero titular en gran parte de la competición, pero en las últimas semanas ha sido Álex Marqués el encargado de guardar las redes por las molestias en la rodilla del capitán.

Un rival exigente

A la UD Ourense de Borja Fernández le costó arrancar la temporada, pero va a concluir su primera campaña en la Segunda RFEF inmerso en la batalla por conseguir uno de los puestos del play off de ascenso. El equipo del fútbol popular ourensano ya se mostró competitivo en la primera vuelta, cuando hizo al filial herculino hincar la rodilla (2-1) en O Couto. Cuenta con una mezcla jugadores jóvenes del sur de Galicia con futbolistas muy experimentados en categorías nacionales. Es el caso de Rufo, el exdelantero del Pontevedra, que con 39 años, suma siete tantos esta campaña con el conjunto de la ciudad de As Burgas.

“Es un equipo muy asociativo y regular en lo que hace. Arriesga en presiones altas y, si son capaces de llegar a nuestras zonas altas, meten a mucha gente en el área”, advirtió Manuel Pablo en la previa. Marcha cuarto y en poco más de un mes ya doblegó al Oviedo Vetusta y a la Gimnástica Segoviana, que le preceden en la tabla. Persigue el pleno en Riazor para amarrar un puesto muy cotizado en la pugna por subir a la tercera categoría.

Riazor y calculadora

Juegue quien juegue en ambos bandos, Riazor marcará las diferencias. El Fabril se traslada de Abegondo al coliseo herculino para presagiar uno de los duelos más especiales de la temporada. Muchos de los integrantes de la plantilla ya pisaron ese mismo césped el año pasado en la eliminatoria del play off contra el UCAM Murcia, que no fructificó en La Condomina. Esta vez, confían en que la afición vuelva a marcar la diferencia y llevarles en volandas. Por contra, el conjunto ourensano también vivirá su particular desplazamiento para tratar de teñir de rojo el estadio blanquiazul.

Un pinchazo vespertino del Oviedo Vetusta en su derbi asturiano (17.00 horas) en Luanco allanará el camino para un Fabril que tendrá el champán preparado por si las matemáticas le permiten festejar el ascenso. Si los números no dan, habrá que aplazar la fiesta una semana más. El filial tiene pie y medio en Primera RFEF, pero sueña con amarrar cuanto antes el objetivo por el que lleva pugnando toda la temporada con el sello de calidad de Abegondo.