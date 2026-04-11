Huesca - Deportivo: Cielo abierto en El Alcoraz

Toda cautela es poca cuando la Segunda División está inmersa en sus diez últimas jornadas, pero pocas veces el Deportivo se encontrará un panorama más despejado en lo que queda de maratón de la Liga Hypermotion. Cuatro de sus rivales se enfrentan entre sí (sobre todo, Racing y Almería, los dos equipos que le preceden y que ocupan el ascenso directo) y visita al Huesca, un conjunto herido de muerte, que va por su tercer técnico del año y que lleva ocho partidos sin ganar. José Luis Oltra, histórico blanquiazul y ahora preocupado entrenador oscense, ya califica la hipotética salvación de «pequeño milagro» y su cara al verbalizarlo no escondía ninguna trampa psicológica. Pura verdad y frustración. En el Alcoraz se vive una situación límite y llega uno de los equipos más en forma, un aspirante claro al ascenso directo, el Dépor de Antonio Hidalgo.

Dar un paseo por el pasado reciente es muchas veces la mejor manera de evaluar el presente. Y cuando el técnico de Canovelles vuelva a pisar el césped de ese estadio que le hizo feliz, es muy probable que eche la vista y valore cómo le ha ido en estos nueve meses en el Deportivo, ese equipo histórico en pleno resurgimiento que eligió para relanzar su carrera. Como todo el resto de caras nuevas, Hidalgo ha ido cogiendo el punto a la ciudad, a lo que conlleva entrenar a un club grande y con entorno, y al propio equipo que muchas veces le ha costado domesticar. Es un técnico con una profunda necesidad de tenerlo todo bajo control y en casi ninguno momento de esta temporada ha tenido mayor dominio de la situación, de la escena y del propio equipo. Ese grupo que sobre el césped lucía tirante hace nada aparece ahora como una máquina engrasada, justo cuando más lo que requería la situación y justo cuando ha perdido a David Mella y tiene a Yeremay Hernández en el banquillo y a medio gas.

Las dudas

El Dépor viene de un empate ante el Málaga, pero Riazor siente al equipo más listo que nunca. El técnico también y por eso se esperan pocos cambios. Con Antonio Hidalgo es una rareza repetir once de una semana a otra, porque siempre le gusta darle una pincelada, pero tal es la seguridad que esa opción está encima de la mesa. Las dos únicas dudas están en el pivote, por si mantiene a Diego Villares o vuelve a darle una oportunidad a Riki Rodríguez, y en ataque, ante la disyuntiva de seguir confiando en Bil o premiar los goles como revulsivo de las últimas semanas de Samuele Mulattieri.

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Si apostase por el italiano, regresaría a los once elegidos ante uno de los equipos que mejor ha jugado. Una maniobra suya con el cuerpo abrió la goleada 4-0 de la primera vuelta en Riazor. Un doblete de Mella y un tanto de Eddahchouri la cerraron en el que fue quizás el duelo más plácido de toda la temporada ante un Huesca ingenuo y desbordado. Su contrincante no ha mejorado su situación en los últimos meses, pero la tensión del momento hará que los obsequios escaseen y que no vaya a regalar ni mucho menos un partido que puede ser media firma en su carta de defunción en esta categoría. Casi resucita el Huesca hace una semana en Gran Canaria y lo evitó Jese, a pesar de que los oscenses se adelantaron en el marcador. Tendrá hoy un nueva ocasión un equipo que mezclará la presión arriba con un bloque bajo. Tampoco debería confiarse el Dépor porque uno de los pocos conjuntos que le ganó en la segunda vuelta de la pasada liga antes de caer en barrena en el último mes, fue el Eldense de José Luis Oltra. Y luego bajó. Avisado está, más cuando tiene el cielo abierto ante sí.