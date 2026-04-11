Huesca-Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 35 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo aprieta el acelerador a medida que se adentra en el tramo decisivo de la temporada y busca tres puntos más a domicilio contra el Huesca. El encuentro de la jornada 35 de LaLiga Hypermotion permite a los blanquiazules aspirar a meterse en puestos de ascenso directo. Podrá hacerlo si gana, aprovechando el duelo directo entre el Racing y el Almería. Antonio Hidalgo apela a la humildad y a la filosofía del partido a partido en su vuelta al estadio donde creció como entrenador junto a Ferllo y Miguel Loureiro. Lo hace, eso sí, con la convicción de seguir comandando a los blanquiazules rumbo a Primera División.

El conjunto altoaragonés recibe al Dépor inmerso en una temporada muy complicada. Tras rozar el play off de ascenso el curso pasado con Hidalgo en el banquillo, esta campaña lleva ya tres entrenadores. José Luis Oltra aterrizó en el equipo oscense hace unas semanas con la misión de enderezar el rumbo de un proyecto que está en puestos de descenso. Marcha vigésimo con 32 puntos, a seis de escapar de la zona roja. No gana desde mediados de febrero y, desde entonces, apenas ha sumado dos de los últimos 24 puntos en juego.

A pesar de que el rival vive horas muy bajas y ve muy cerca el descenso a Primera RFEF, el Deportivo apela al esfuerzo y a la humildad para no subestimar a un rival y a un estadio, El Alcoraz, en el que no acostumbra a sacar buenos resultados. Hidalgo regresa a casa con casi toda la plantilla disponible. David Mella es la única baja por lesión, mientras que Yeremay continúa con la evolución de su pubalgia. Después del empate contra el Málaga, que afeó las sobresalientes sensaciones que dejó el equipo en Riazor, la afición blanquiazul quiere ver un nuevo triunfo de los suyos para meterse de nuevo entre los dos primeros clasificados y hacerse un paso más al sueño del ascenso a la máxima categoría.

Horario del partido entre la SD Huesca y el RC Deportivo

El Deportivo encadena ya cinco jornadas sin perder, pero lo ha hecho intercalando victorias y empates. Tras dos encuentros consecutivos en casa, busca tres puntos a domicilio que no pudo conseguir en su última salida, frente al Sporting de Gijón en El Molinón. La semana pasada, contra el Málaga, un gol de Mulattieri quedó empañado por el empate, poco después, de Adrián Niño en un saque de esquina.

El Huesca - Deportivo se disputará este domingo 12 de abril a las 18.30 horas en el Estadio de El Alcoraz.

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Dónde ver en TV el partido entre el Huesca y el Deportivo

El encuentro entre el Huesca y el Deportivo tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales. Se emitirá también en abierto en TVG y GOL y en la plataforma Agalega.gal.