Huesca-Deportivo: Este es el posible once de Hidalgo en la jornada 35 de Segunda División

El Deportivo visita este domingo al Huesca en un duelo en el que buscará los tres puntos para meterse de nuevo en los puestos de ascenso directo, aprovechando el choque entre Racing de Santander y Almería. El conjunto blanquiazul se mide a un equipo, el oscense, que marcha en puestos de descenso y no gana desde hace casi dos meses. Antonio Hidalgo tira de humildad para enfrentarse al equipo que dirigió hasta el pasado verano. El técnico tiene disponibles a casi todos sus hombres. David Mella, ausente lo que resta de liga, es la única baja por lesión. El buen rumbo del proyecto en las últimas semanas invita al continuismo para recuperar la senda triunfal tras las buenas sensaciones que dejó la plantilla en el empate contra el Málaga en Riazor.

El calendario pesa y, con ocho jornadas por delante, que serán siete tras la visita a la capital altoaragonesa, las piernas empiezan a resentirse para los jugadores con más carga de minutos. Sin embargo, el deber llama y la ambición de regresar a Primera División de forma directa alienta a los jugadores y a la afición blanquiazul. Tras una semana con tres partidos en siete días, el equipo aprovechó para equilibrar las cargas y trabajar con más calma para preparar la visita al Alcoraz, un feudo del que no suele salir airoso.

Continuidad en la zaga

Lo que funciona no se toca y, siguiendo esa máxima, el Deportivo de Hidalgo presentará en Huesca una versión muy similar a la que ofreció en los últimos compromisos. Álvaro Ferllo seguirá una jornada más a cargo de la portería blanquiazul, de la que no se ha alejado desde que llegó al club en el mercado invernal. La línea de zagueros apunta a repetir la dupla de Lucas Noubi y Miguel Loureiro. El belga sigue sumando enteros como un defensor más que fiable y el cercedense, recuperado de las molestias que le afectaron hace unas semanas, regresará a la que fue su casa acomodado como central izquierdo.

Los costados volverán a llevar mucho veneno. Ximo Navarro, en su eterna juventud en el Deportivo, apunta a hacer suyo el lateral derecho, mientras que en el izquierdo la responsabilidad recae en Giacomo Quagliata. El italiano rotó en las últimas semanas con Escudero, pero apunta a ser la opción predilecta de Hidalgo en esa posición.

Atención a la medular

El centro del campo es la demarcación donde más combinaciones ha probado Antonio Hidalgo en los últimos tiempos. Con Mario Soriano como indiscutible, bien en el doble pivote o en tareas más ofensivas, queda por conocer quién es su acompañante. Diego Villares es la elección del técnico en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en las que busca equilibrar el centro del campo. Sin embargo, Riki Rodríguez, para mover mejor los hilos del ataque, es otra de las opciones con las que tratar de someter al Huesca.

Por las bandas, Altimira no ha dejado de hacer méritos para actuar de extremo derecho, mientras que Luismi Cruz se ha acostumbrado a ser el hombre a cargo del flanco izquierdo. Yeremay ha ido a más en los últimos partidos, pero sigue gestionando la pubalgia que le lastra desde hace meses.

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En ataque, Stoichkov y Bil Nsongo han formado la dupla titular habitual en el último mes. El camerunés continúa asentándose por méritos propios, pero los tantos de Samuele Mulattieri como revulsivo le pueden abrir las puertas de la titularidad. Ya jugó de inicio contra el Córdoba entre semana y puede recibir otra oportunidad por parte de Hidalgo.