3-0 | Las puertas de bronce esperan al Fabril

El Fabril cuenta ya las horas y, si no, los días, para sentarse en la mesa de la Primera RFEF. El filial herculino hizo los deberes en un derbi emocional contra la UD Ourense. Con un cruce de aficiones gallegas, con un himno al inicio y, sobre todo, con un ascenso a la vuelta de la esquina, los pupilos de Manuel Pablo supieron sacar su versión más reconocible y madura de la temporada para ganar su primera final (3-0) gracias a los zarpazos de Dipanda, Nájera y Areosa. Fiesta contenida en Riazor a la espera del resultado del Oviedo Vetusta por la tarde en Luanco. Si no sonríe la fortuna, solo un punto separa a los herculinos de la categoría de bronce

Ni el escenario, ni las matemáticas, ni la marea ourensana en la grada de Preferencia intimidaron a un Fabril convencido de la tarea que tenía por delante les intimidó lo más mínimo. Salieron al verde con ganas de dominar la posesión, mover la pelota y encerrar al equipo visitante en su campo. Dipanda, cayendo a banda y presionando al máximo a Vizoso, espolvoreó la pimienta en los primeros compases. Atrás, Samu se sacó el graduado como central para aspiraciones mayores. Rufo, curtido en mil batallas, no pudo despegarse del canterano blanquiazul en los escasos acercamientos de los ourensanos a los dominios de Álex Marqués, mientras que Teijo, acomodado como zaguero zurdo para dejarle el lateral a Mario Hermo, tampoco tuvo grandes problemas para superar a Santi de Prado.

El Fabril celebra con Marathón / Casteleiro

En ataque, los herculinos se gustaron con alguna incorporación de Noé hasta el área y los tiros peligrosos de Dipanda desde la frontal. Faltó una pizca de acierto en los balones laterales de Fabi y Mane justo cuando la UD Ourense comenzó a estirarse en el ecuador del primer tiempo. Puime y Labrada estuvieron a punto de cocinar un gol en un saque de esquina, pero el primer golpe lo asestaron los de blanco y azul. Dipanda recibió en el área de Fabi, descargó para Mario Hermo y cargó hacia el primer palo, donde recibió la asistencia del carrilero para batir de primeras a Vizoso (1-0). El gol, dedicado a Hugo Ríos, que pudo encontrar un hermano en algunos desmarques del ariete senegalés y en el saque de esquina con el que concluyó el primer acto.

Segunda parte

Un filial sobrio, reconocible y consciente de que tiene mimbres para cotas más altas no se dejó intimidar por la voracidad con la que cargó la UD Ourense tras el paso por los vestuarios. Borja Fernández cambió los costados de su ataque y elevó las líneas de presión, pero no fue suficiente para quebrar las ideas de un Fabril que lleva una brújula incorporada y no perdona dos veces. A los cinco minutos de la reanudación, Mane filtró un balón al área para Noé y este encontró a Nájera en el área pequeña para que fusilase a placer (2-0).

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Héctor Areosa, ante la UD Ourense / Casteleiro

Festejó Riazor al ver el resultado y, sobre todo, la actitud y la ambición del talento de Abegondo. El filial ofreció más de media hora de mucha seriedad para evitar que los ourensanos sacasen premio alguno de su visita a A Coruña. Noé gobernó la medular a placer, Samu privó a Rufo del 2-1 mientras Mane y Dipanda se comían el campo con cada galopada ofensiva. Marqués, sin apenas trabajo durante 70 minutos, sacó una mano prodigiosa y, con la ayuda del larguero, evitó el gol a bocajarro de Manu Núñez. Todos tuvieron su minuto de gloria para amarrar un triunfo al que todavía le faltaba la guinda. Fue Héctor Areosa, cargando desde el costado derecho, quien batió en el mano a mano a Vizoso para sentenciar el encuentro (3-0) y poner al Fabril de delante de las puertas de bronce de la Primera RFEF. Es cuestión de horas, o de días, que las tire abajo.