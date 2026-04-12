Antonio Hidalgo: «No puedes conceder ese gol, tal y como está la competición»

El error de Charlie Patiño en la jugada que supuso el empate del Huesca sobre la hora cuando el Deportivo acariciaba una victoria que le hubiera puesto líder de Segunda en ese momento acaparó el primer análisis de Antonio Hidalgo en la sala de prensa de El Alcoraz: «No puedes conceder ese gol, tal y como está la competición. Es un partido con dos partes diferenciadas. La primera jugábamos todo al pie, nos faltaba... Con los cambios mejoramos mucho, llegamos al área rival y te encuentras con el empate. Y ya en ese final pudo pasar cualquier cosa», relata un entrenador que no niega la gravedad del fallo, pero que sobre todo piensa en que sirva de lección para el futuro: «Son situaciones de fútbol de las que hay que aprender y que hay que analizar. Hay que tener picos de concentración porque esto va de pequeños detalles y se van los puntos. A partir de ahí, hay que seguir».

La carga emocional va, de momento, para el mediocentro británico, aunque también afecta a un grupo que debe mirar al frente porque aún le queda un tramo importante de competición y no hay nada perdido. «Esto es fútbol, hay que levantarse pronto, estamos contrariados. Hicimos lo suficiente para ganar el partido. Ese pequeño detalle... Hay que seguir puliendo, hay que tener concentración al límite, porque si no es así, todo el mundo te pone en problemas. Nos tenemos que levantar entre todos. Duele perder dos puntos, pero quedan siete encuentros. Necesitamos a todos con ese pico de confianza y concentración. Toda la gente (la afición) estará con nosotros. Hay que aprender de los errores», remarcó.

A pesar del golpe, el técnico de Canovelles destacó la metamorfosis del equipo tras el paso por los vestuarios al descanso: «La primera parte estuvo más igualada, nos costó ajustar la presión, con Altimira lo solucionamos. A partir de ahí, merecimos el gol y luego no pasó demasiado. Solo un tiro en el que tuvo que intervenir Álvaro (Ferllo). Además, hubo alguna transición en la que pudimos ampliar el marcador. Y llegó el tanto. El Huesca empujó con todo y lo encontró».

Los cambios

Esa nueva actitud vino también de la mano de los cambios que explicó: «Con Riki encontramos dinamismo y, con Mario Soriano y Luismi por dentro, profundidad; también con Yeremay al pie por fuera. La lástima fue el empate», remarcaba un técnico que recurrió a Gragera en los últimos minutos, cuando llevaba todo 2026 sin tener minutos. También dio las razones de esta apuesta:. «Sabía que el Huesca empuja y podía haber un balón parado y necesitábamos más poderío, cerrar por dentro y, además, nos faltaban piernas con Mario».

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En ese primer tramo de cambios también llegó la sustitución de Mulattieri por Bil. El italiano regresaba a la titularidad, pero pasó desapercibido, no así el camerunés, que fue una pesadilla para la zaga del Huesca. «Con Mulattieri, lo que buscábamos era poner a nuestro jugador de más poderío en la última línea y a pierna hábil ante el Huesca que va mano a mano con el rival».