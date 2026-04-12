Arturo Patiño, Viqueira, Fabricio, Edu Expósito... estos fueron los ascensos del Fabril que marcaron el camino

1991 | El primer ascenso a Segunda B con Mariano, Tito Ramallo o Patiño

El primer ascenso a Segunda B llegó el 23 de junio de 1991 y eso que la categoría llevaba más de una década en marcha. Se le resistió al filial, pero por fin hizo cumbre en el partido final de una liguilla en la que un empate sin goles ante el Caudal en Mieres le dio el acceso a la tercera categoría nacional. Además de a asturianos, se midió a Almazán y Fuenlabrada. En aquel Fabril había futbolistas como Mariano o Arturo Patiño, que llegarían a jugar en el primer equipo; o Tito Ramallo, que llevaría al Fabril a Segunda B también como entrenador. Paco Melo, histórico segundo de Irureta, era el entrenador.

1995 | La generación de David y Viqueira también tuvo su salto de categoría

El Fabril que subióen 1995 lo hizo de manera arrolladora al ganar los cuatro primeros partidos de la liguilla y certificándolo con un 4-0 al Rayo Majadahonda en Riazor el 18 de junio. Doblete de Ricardo y tantos de Miguel y Viqueira en un choque en el que uno de los más destacados fue Braulio, quien hoy es director deportivo de Osasuna. Aquel equipo, además de a todos estos nombres, tenía a Cascallar, Aira o David Fernández. Más de uno tuvo protagonismo en las siguientes ligas a las órdenes de Toshack. Corral era el técnico. El Fabril, en 1997 y 1998, jugó fases de ascenso a Segunda.

2000 | Dani Mallo lidera desde la portería el tercer asalto a Segunda B

Después de coquetear con el ascenso a Segunda, el filial se fue de golpe a Tercera en 1999 y el efecto rebote le llevó de vuelta un año después a la categoría de bronce. Casi un mes después de que el Dépor ganase la Liga, el 18 de junio, sobre el mismo césped, los cachorros le dieron otro alegrón a la grada con un empate de oficio ante el Marino de Luanco (1-1) que llevó a los coruñeses a Segunda B. El gol de Marcos Suárez y la labor de resistencia posterior tuvieron su efecto y el cuadro que dirigía José María Blanco pudo festejar. Dani Mallo, Aira, Xaco o Carlos estaban en aquel proyecto.

Alex, Piscu, Fabricio y compañía en 2007 en Abegondo / Juan Varela

2007 | Fabricio, Piscu y Álex reivindican el valor de los de casa ante el Don Benito

El Fabril llevaba ya seis años en Tercera y era demasiado para un equipo que había visto la Segunda B como su lugar habitual en su era moderna. La liga regular dio paso a una fase de ascenso en la que se libró primero del Anguiano y después del Don Benito. El día de autos fue el 23 de junio de 2007 cuando empató 1-1 en Abegondo e hizo valer el 0-2 de la ida. En el once de aquel día lucían futbolistas que tuvieron trayectoria en el fútbol profesional como Fabricio, Álex Bergantiños o Piscu. Chapi, Iván Pérez o Rubén Rivera llegaron a estrenarse en el primer equipo. Había más. Borja Facal, Nacho Matador... Era un equipo que, a las órdenes de Tito Ramallo, mostraba un gran potencial porque un año después jugó una fase de ascenso a Segunda que se torció con el Écija de Nolito.

El Fabril que subió en 2017 posa en el césped de Riazor / Carlos Pardellas

2017 | Edu Expósito, Corredera Pinchi o Cristóbal Parralo piden paso en Riazor

Otros seis años en Primera y otro contrincante extremeño. Un Fabril confeccionado para altos vuelos que tenía en sus filas a futbolistas como Edu Expósito, Álex Corredera, Óscar Pinchi, Manu Molina o_Quique Fornos, entre otros, se impuso 2-0 en Riazor al Cacereño el 28 de mayo de 2017 y regresó a Segunda B. Con Cristóbal Parralo en el banquillo, aquel día Borja Galán y Álvaro Queijeiro fueron los goleadores en una tarde muy emocional, con festejo en la grada, también con lágrimas. Ese equipo tenía a futbolistas que a día de hoy siguen en Primera o Segunda. Como ocurrió con el Fabril de 2007, había mucha materia prima dentro y, unos meses después, estaba jugando la fase de ascenso a Segunda. Perdió ante el Exremadura, aunque tampoco podía subir, porque los mayores habían dejado Primera.

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2023 | La generación de 2003 sabe rodearse y empieza la escalada del filial

El Deportivo logró en 2021 su segundo título como campeón de España de juveniles y todo ese talento acabó desembocando en el Fabril y, en dos años, lo llevó de Tercera a una Segunda RFEF en la estuvo hasta ahora. David Mella, quien se había pasado gran parte de la temporada de baja por una pubalgia, fue el goleador aquella tarde del 23 de abril de 2023 en la que se impusieron al Barbadás en O Barco para finiquitar el ascenso, sin play off, como primero de grupo. Por ahí estaban, además del zurdo de Espasande, nombres que han sido centrales en Abegondo en los últimos años como Hugo Ríos, Brais Val, Jairo, Diego Gómez, Mario Nájera o Martín Ochoa. El guardameta de Ordes y el mediapunta riojano repiten este ascenso a Primera RFEF tres años después.