Así está la clasificación de Segunda División: Ganan Málaga y Burgos, pero el Deportivo apunta a la segunda plaza
Jornada 35ª de la Liga Hypermotion
Quedan ocho partidos para el final de la Segunda División y la parte alta está más al rojo vivo que nunca, porque los equipos de la parte alta no terminan de escaparse y sus perseguidores aprietan por detrás. La situación del Deportivo, a dos puntos del liderato y con tres de margen con la séptima plaza, es paradigmático. El equipo coruñés es cuarto, con 60, y podpodía sentirse en cierta medida amenazado con salir de zona de play off, pero es un fin de semana para soñar y para ser ambiciosos porque cuatro de sus rivales directos se miden entre sí y le dan la oportunidad de depender de sí mismo y de asaltar las dos primeras plazas que dan acceso a un pasaporte para Primera para la próxima temporada. Los choques entre Málaga y Las Palmas (2-0) y, sobre todo, Racing y Almería, a disputar el domingo, marcan la jornada. Es el momento de que el club coruñés haga buenos sus últimos resultado ante Sporting, Córdoba y Málaga en el encuentro frente al Huesca.
Tras el Ceuta-Real Sociedad B (1-1) que abrió la jornada el viernes y que prácticamente enfrentaba a dos equipos sin objetivos, la jornada cogió temperatura el sábado a partir del Burgos-Sporting de El Plantío a las 16.15 horas. 1-0 para los locales que empatan a puntos con los blanquiazules, pero son quintos. A las 18.30 llegaba ese definitorio Málaga-Las Palmas (2-0) y por la noche, a las 21.00, el Córdoba-Zaragoza (1-0) que podía removerlo todo en la zona baja.La victoria del equipo de Martiricos lleva al Dépor a ser quinto, aunque sus opciones se mantiene intactas. Aumentar, eso sí, la presión.
Un domingo decisivo
Ya para el domingo y antes de que juegue el Deportivo ante el Huesca en El Alcoraz a las 16.15 horas, se estrena a las 14.00 con un Granada-Cultural Leonesa que es una de las últimas balas del equipo de Rubén de la Barrera para engancharse a la lucha por la salvación tras el triunfo ante el Valladolid. A las 16.15 llega el Huesca-Deportivo y ya para cerrar el domingo, el Cádiz-Andorra y el Mirandés-Castellón a las 18.30 y el trascendental Racing-Almería a las 21.00. En ninguno caso, el Dépor acabará el domingo como líder, porque ese honor será para uno de estos dos equipos que juegan en El Sardinero.
Ya para el lunes queda el Real Valladolid-Eibar, un recién descendido que pelea por abajo y un equipo que va de menos a más, que es el mejor de 2026 y que ahora aspira a todo tras una soberbia remontada.
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