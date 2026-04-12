Así está la clasificación de Segunda División: Ganan Málaga y Burgos, pero el Deportivo apunta a la segunda plaza

Quedan ocho partidos para el final de la Segunda División y la parte alta está más al rojo vivo que nunca, porque los equipos de la parte alta no terminan de escaparse y sus perseguidores aprietan por detrás. La situación del Deportivo, a dos puntos del liderato y con tres de margen con la séptima plaza, es paradigmático. El equipo coruñés es cuarto, con 60, y podpodía sentirse en cierta medida amenazado con salir de zona de play off, pero es un fin de semana para soñar y para ser ambiciosos porque cuatro de sus rivales directos se miden entre sí y le dan la oportunidad de depender de sí mismo y de asaltar las dos primeras plazas que dan acceso a un pasaporte para Primera para la próxima temporada. Los choques entre Málaga y Las Palmas (2-0) y, sobre todo, Racing y Almería, a disputar el domingo, marcan la jornada. Es el momento de que el club coruñés haga buenos sus últimos resultado ante Sporting, Córdoba y Málaga en el encuentro frente al Huesca.

Tras el Ceuta-Real Sociedad B (1-1) que abrió la jornada el viernes y que prácticamente enfrentaba a dos equipos sin objetivos, la jornada cogió temperatura el sábado a partir del Burgos-Sporting de El Plantío a las 16.15 horas. 1-0 para los locales que empatan a puntos con los blanquiazules, pero son quintos. A las 18.30 llegaba ese definitorio Málaga-Las Palmas (2-0) y por la noche, a las 21.00, el Córdoba-Zaragoza (1-0) que podía removerlo todo en la zona baja.La victoria del equipo de Martiricos lleva al Dépor a ser quinto, aunque sus opciones se mantiene intactas. Aumentar, eso sí, la presión.

Un domingo decisivo

Ya para el domingo y antes de que juegue el Deportivo ante el Huesca en El Alcoraz a las 16.15 horas, se estrena a las 14.00 con un Granada-Cultural Leonesa que es una de las últimas balas del equipo de Rubén de la Barrera para engancharse a la lucha por la salvación tras el triunfo ante el Valladolid. A las 16.15 llega el Huesca-Deportivo y ya para cerrar el domingo, el Cádiz-Andorra y el Mirandés-Castellón a las 18.30 y el trascendental Racing-Almería a las 21.00. En ninguno caso, el Dépor acabará el domingo como líder, porque ese honor será para uno de estos dos equipos que juegan en El Sardinero.

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Ya para el lunes queda el Real Valladolid-Eibar, un recién descendido que pelea por abajo y un equipo que va de menos a más, que es el mejor de 2026 y que ahora aspira a todo tras una soberbia remontada.