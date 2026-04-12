El uno a uno del Deportivo en El Alcoraz: Luismi destaca con su gol

El Deportivo empató 1-1 ante el Huesca en un partido que tuvo un final completamente loco. Luismi Cruz adelantó al conjunto coruñés, pero Carrillo aprovechó un regalo de Charlie Patiño para poner el empate. El conjunto blanquiazul se coloca temporalmente segundo a la espera de que se juegue el partido entre el Almería y el Racing de Santander.

EL MEJOR

Luismi Cruz (7). Su gol rompió la resistencia local y permitió al equipo adelantarse en el marcador.

TITULARES

Álvaro Ferllo (5): No pudo hacer mucho más en la acción del gol. Pasó desapercibido.

Ximo Navarro (7): Dejó la primera llegada de peligro y una entrada salvadora ante Portillo.

Miguel Loureiro (6): Partido correcto sin demasiado trabajo. Muy plano con el esférico.

Dani Barcia (6): Contundente ante el juego rival. No permitió a Enol estar cómodo ni generar peligro.

Quagliata (7): Dejó la asistencia del gol y generó otra buena ocasión en un tiro potente de volea.

Villares (5): Correcto, pero demasiado horizontal con el esférico, sin arriesgar pases interiores.

Mario Soriano (6): Poco acompañado por dentro hasta la entrada de Riki. Pasó más de puntillas de lo habitual.

Altimira (7): Gran parte del peligro generado llegó por su banda en ambas partes.

Stoichkov (4): Rodeado entre rivales no brilla. No generó peligro ni amenaza. Lejos de su mejor versión.

Mulattieri (4): Pasó desapercibido el día que tenía que reivindicarse e Hidalgo había apostado por él.

LaLiga HYPERMOTION / Fernando Fernandez

También jugaron en el Deportivo

Bil Nsongo (6): Generó mucho peligro e incluso tuvo una clara ocasión con un buen testarazo.

Yeremay (7): Desató la jugada del gol y tuvo un balón al palo.

Riki (6): Aportó ritmo al juego.

Patiño (0): Su grave error costó dos puntos.

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Gragera (5): Reapareció.