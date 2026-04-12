Segunda División
El uno a uno del Deportivo en El Alcoraz: Luismi destaca con su gol
El equipo dirigido por Antonio Hidalgo empató 1-1 ante el Huesca
El Deportivo empató 1-1 ante el Huesca en un partido que tuvo un final completamente loco. Luismi Cruz adelantó al conjunto coruñés, pero Carrillo aprovechó un regalo de Charlie Patiño para poner el empate. El conjunto blanquiazul se coloca temporalmente segundo a la espera de que se juegue el partido entre el Almería y el Racing de Santander.
EL MEJOR
Luismi Cruz (7). Su gol rompió la resistencia local y permitió al equipo adelantarse en el marcador.
TITULARES
Álvaro Ferllo (5): No pudo hacer mucho más en la acción del gol. Pasó desapercibido.
Ximo Navarro (7): Dejó la primera llegada de peligro y una entrada salvadora ante Portillo.
Miguel Loureiro (6): Partido correcto sin demasiado trabajo. Muy plano con el esférico.
Dani Barcia (6): Contundente ante el juego rival. No permitió a Enol estar cómodo ni generar peligro.
Quagliata (7): Dejó la asistencia del gol y generó otra buena ocasión en un tiro potente de volea.
Villares (5): Correcto, pero demasiado horizontal con el esférico, sin arriesgar pases interiores.
Mario Soriano (6): Poco acompañado por dentro hasta la entrada de Riki. Pasó más de puntillas de lo habitual.
Altimira (7): Gran parte del peligro generado llegó por su banda en ambas partes.
Stoichkov (4): Rodeado entre rivales no brilla. No generó peligro ni amenaza. Lejos de su mejor versión.
Mulattieri (4): Pasó desapercibido el día que tenía que reivindicarse e Hidalgo había apostado por él.
También jugaron en el Deportivo
Bil Nsongo (6): Generó mucho peligro e incluso tuvo una clara ocasión con un buen testarazo.
Yeremay (7): Desató la jugada del gol y tuvo un balón al palo.
Riki (6): Aportó ritmo al juego.
Patiño (0): Su grave error costó dos puntos.
Gragera (5): Reapareció.
- Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro, en directo hoy: partido de Primera FEB en vivo
- 120 años de una tarta única en A Coruña: 'La hacemos igual que mi bisabuelo
- Casi ocho de cada diez colegios de A Coruña no cubren plazas: las solicitudes centro a centro
- La odisea de una familia vulnerable en Culleredo para encontrar piso: 'No nos importaría tener que dejar de comer si eso significa que tenemos un techo para los niños
- Nueve imágenes que muestran el avance de la remodelación de los Cantones de A Coruña
- Los ingenieros que revitalizaron la plaza de Vigo de A Coruña con tres establecimientos: 'Abrimos Central Park en 2012 en el local que ocupaba la papelería América
- Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta
- De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día