Escotet, palco de Riazor con el Fabril y viaje relámpago para estar en la grada visitante en Huesca

Es un domingo de emociones fuertes entre el deportivismo y el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, ha querido sumarse, a pesar de lo apretada que estaba la agenda de citas. Al máximo mandatario se le vio por la mañana en el palco de autoridades de Riazor para seguir en directo el partido del Fabril ante la UD Ourense, en la que los jóvenes coruñeses se impusieron por claridad por 3-0. Por la tarde estuvo en la grada del Alcoraz, cerca del resto de aficionados, para no perder detalle del partido del primer equipo masculino. En la zona de autoridades, se ubicaron la vicepresidenta, Michelle Clemente, y el consejero delegado, Massimo Benassi.

Palco de Riazor en el Fabril - UD Ourense / Casteleiro

No es habitual que Juan Carlos Escotet se ubique en el palco de autoridades de Riazor desde que Abanca posee la mayoría accional de la entidad, ni siquiera desde que es presidente del club. De hecho, la última vez que estuvo en la zona noble del coliseo herculino fue en el día del último ascenso del Dépor Abanca en Liga F. Su presencia es en momentos importantes y con el filial lo era, más con la idea de club de cantera que se mantiene en Abegondo.

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Relaciones con el Concello

Desde que se normalizaron relaciones con el Concello con la firma para un acuerdo para renovar la Ciudad Deportiva de Riazor, que llevaba aparejada la renuncia de la ciudad a acoger partidos del Mundial 2030, se ha regularizado la presencia de la más altas autoridades del Gobierno Local en el palco. Fue, en esta ocasión, José Manuel Lage, el teniente de Alcaldía, el que presenció desde esa zona el encuentro junto a Juan Carlos Escotet.