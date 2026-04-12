El Fabril asciende a Primera RFEF

Riazor vivió este domingo una fiesta llena de emoción, pero descafeinada por tener que esperar unas horas, pero el Fabril ya puede destejar por todo lo alto que es equipo de Primera RFEF. Hizo los deberes en el derbi frente a la UD Ourense gracias a los tantos de Dipanda, Nájera y Areosa y esperó un pinchazo en Asturias que, al final, llegó. Necesitaba que el Oviedo Vetusta no igualase su resultado en el derbi asturiano contra el Marino de Luanco y así fue. Firmaron las tablas (1-1) y allanaron el camino del filial herculino hacia la tercera categoría del fútbol español con tres jornadas de margen para el final de la fase regular.

Más de cuatro meses sin perder y un ritmo endiablado de puntuación permitieron a los pupilos de Manuel Pablo tener su primera bola de campeonato la jornada 31, con tres más para poder sentenciar un objetivo que llevaba mereciendo desde septiembre. No necesitó una segunda oportunidad. Ganó al Ourense con solvencia, efectividad y madurez y esperó, en grupo, en Riazor, a que llegase el resultado deseado en Asturias.

El pinchazo del Oviedo

El Marino de Luanco, inmerso en la pugna por evitar el descenso a Tercera RFEF, se adelantó poco antes del descanso y mantuvo su renta durante casi todo el segundo tiempo. Los carbayones empataron en la recta final (1-1), pero ya no encontraron el camino hacia la remontada. Se quedan a once puntos de los coruñeses con nueve por disputarse. Las matemáticas no dan opción a la duda: el Fabril es de Primera RFEF.

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Los blanquiazules son ya de bronce por méritos propios tras una temporada impoluta que culminó en comunión con la grada de Riazor. Tres jornadas más para saborear el éxito conseguido y para soñar con ambición de cara al próximo curso.