El uno a uno de un Fabril campeón: así son los jugadores de Manuel Pablo que han hecho historia

Manuel Pablo ha dado forma a un proyecto que ya es parte de la historia del club. Tras tres años de su promoción a Segunda RFEF, el Fabril ha dado un paso más, alcanzando su séptimo ascenso y, por primera vez, entrando en Primera Federación, tras un curso casi inmejorable, después de una racha de 19 partidos sin perder, logrado ser el equipo que más marca (56) y menos encaja (19). Así son todos los futbolistas que han participado en la hazaña.

Portería

Hugo Ríos. Capital bajo palos con paradas salvadoras casi a diario. Doce porterías a cero, curso de reivindicación para el capitán, que ha acabado lesionado.

Brais Suárez. Regresó de cesión y solo disputó dos partidos. Competencia bajo palos en el día a día para sus compañeros.

Álex Marqués. Promocionado del Juvenil, ha respondido con nota cuando le ha tocado en el tramo final del campeonato.

Hugo Ríos / Iago Lopez

Defensa

Samu Fernández. Mariscal de la zaga. Central pegajoso que destaca en área propia. El juvenil ha compaginado con el primer equipo. Indiscutible. Una de las piezas troncales del equipo.

Damián Canedo. Gran crecimiento como central. Figura clave hasta que una lesión de rodilla truncó su temporada.

Quique Teijo. Ha compaginado la banda con el eje, demostrando fiabilidad y regularidad a partes iguales.

Aarón Sánchez. Perdió peso respecto al pasado curso. En los días importantes respondió.

Malick Ndiaye. Apenas ha disputado dos partidos en su primera temporada con el Fabril.

Samu Fernández despeja un balón / Mario Canteli

Rubén Vilela. Central intenso y duro. Regresó de cesión y se ha hecho un hueco en el grupo.

Mario Hermo. Ha sumado minutos de calidad en el lateral derecho. Jugador sobrio y seguro.

Pablo García. Año de picos para el juvenil. Con confianza es una bala. Ha tenido menos protagonismo del esperado.

Iker Vidal. La constancia es su mejor virtud. Siempre buena nota para una pieza difícil de sustituir. Perdió peso en el tramo final.

Hugo Torres. Poca participación para el compostelano, que encontró minutos a mitad de curso.

Xabi Campos. El juvenil se estrenó en un partido. La banda zurda será suya más pronto que tarde. Diamante a pulir.

Guille Pastoriza. Otro juvenil que pide paso en un lateral diestro copado de jugadores.

Quique Teijo conduce la pelota durante un partido. / Iago López

Centro del campo

Noé Carrillo. Pieza troncal y diferencial desde el centro del campo. Ha elevado el nivel y el techo de la plantilla. La categoría se le quedó pequeña muy pronto.

Quique Fernández. Ha sido el eje del equipo. Ha compartido minutos, pero su nivel y su zurda son de un escalón superior. Los días grandes ha sido el cerebro.

Jaime Garrido. Jugador seguro. Ha bajado su participación este curso, pero siempre ha rendido cuando Manuel Pablo le ha necesitado.

Noé Carrillo busca superar a dos jugadores del Coruxo. / Carlos Pardellas

Dani Estévez. Partió desde abajo y ha crecido en su primera temporada sénior. Pie de seda al que hay que acompañar paso a paso para ayudarle en lo físico.

Papa Samsou. Ha sido el último en llegar. El senegalés solo ha disputado minutos residuales en los choques finales.

Manu Ferreiro. Talento e imaginación que cambia partidos. Otra lesión corta su irrupción en el filial. Será importante en el futuro Fabril si las lesiones le respetan.

Mario Nájera. Volvió para ser clave desde la mediapunta. Llegada letal desde atrás. Máximo anotador con trece dianas, superando a Bil.

Mario Nájera en el Fabril-Rayo Cantabria / Iago Lopez

El ataque del Fabril

Fabi Urzain. Ha marcado diferencias desde el primer día, pero le ha costado hacerlo con regularidad tras asomar por el primer equipo.

Alioune Mane. Un extremo muy hecho, con un gran golpeo y las ideas muy claras. Ha participado también como lateral.

Pablo Cortés. Extremo con velocidad. Relegado a un papel secundario. Llegó en verano para aportar rotación.

David Domínguez. El zurdo ha crecido desde la banda derecha, ha compaginado otras posiciones, y durante algunos momentos fue una de las grandes amenazas ofensivas.

Héctor Areosa. Extremo de rotación que ha aportado buenos minutos cuando el equipo le ha requerido, e incluso algún gol.

Bil Nsongo celebra un gol con el Fabril / Iago López / Roller Agencia

Bil Nsongo. Uno de los nombres propios. Doce goles. No fueron más porque empezó a marcar con el primer equipo. Guió al filial al liderato en la primera vuelta.

Rodrigue Dipanda. Heredó la delantera y ha crecido a pasos agigantados. De ser uno más en la rotación a intocable arriba. Siete goles y gran final de temporada.

Rubén Fernández. Anotó un tanto importante a principio de curso. En enero se marchó al Valencia.

Iker Gil. El juvenil ha asomado e incluso ha dejado una asistencia para empezar a sumar sus primeros números con el Fabril.

Álvaro Fraga. No llegó a debutar, pero sí a acompañar al equipo en el banquillo. Mediapunta zurdo con calidad y polivalencia.

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Dipanda celebra un gol ante el Lealtad / Carlos Pardellas

Manuel Pablo, el arquitecto tras la obra

Manuel Pablo. Ha sido el arquitecto de un Fabril que ha dejado huella. Ha hecho crecer individualmente al equipo, pero sobre todo, le ha hecho competir. Siempre a buen nivel, en campos complicados y con variedad en su juego. El filial ha sido muy superior a la competición, pero el técnico canario ha llevado al equipo a dar un paso más allá con números inconmensurables y tras 19 partidos seguidos sin perder.