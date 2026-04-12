Huesca-Deportivo: Este es el once de Hidalgo en la jornada 35 de Segunda División

El Deportivo visita este domingo al Huesca en un duelo en el que buscará los tres puntos para meterse de nuevo en los puestos de ascenso directo, aprovechando el choque entre Racing de Santander y Almería. El conjunto blanquiazul se mide a un equipo, el oscense, que marcha en puestos de descenso y no gana desde hace casi dos meses. Antonio Hidalgo tira de humildad para enfrentarse al equipo que dirigió hasta el pasado verano. El técnico tiene disponibles a casi todos sus hombres. David Mella, ausente lo que resta de liga, es la única baja por lesión. El buen rumbo del proyecto en las últimas semanas invita al continuismo para recuperar la senda triunfal tras las buenas sensaciones que dejó la plantilla en el empate contra el Málaga en Riazor.

El calendario pesa y, con ocho jornadas por delante, que serán siete tras la visita a la capital altoaragonesa, las piernas empiezan a resentirse para los jugadores con más carga de minutos. Sin embargo, el deber llama y la ambición de regresar a Primera División de forma directa alienta a los jugadores y a la afición blanquiazul. Tras una semana con tres partidos en siete días, el equipo aprovechó para equilibrar las cargas y trabajar con más calma para preparar la visita al Alcoraz, un feudo del que no suele salir airoso.

Un matiz en la zaga

Lo que funciona no se toca en exceso y, siguiendo esa máxima, el Deportivo de Hidalgo presentará en Huesca una versión muy similar a la que ofreció en los últimos compromisos. Álvaro Ferllo seguirá una jornada más a cargo de la portería blanquiazul, de la que no se ha alejado desde que llegó al club en el mercado invernal. La línea de zagueros mantiene a Miguel Loureiro y suma a Barcia por Noubi. El cercedense, recuperado de las molestias que le afectaron hace unas semanas, regresará a la que fue su casa acomodado como central izquierdo. El canterano vuelve tras su último partido ante el Córdoba.

Los costados volverán a llevar mucho veneno. Ximo Navarro, en su eterna juventud en el Deportivo, apunta a hacer suyo el lateral derecho, mientras que en el izquierdo la responsabilidad recae en Giacomo Quagliata. El italiano rotó en las últimas semanas con Escudero, pero apunta a ser la opción predilecta de Hidalgo en esa posición.

La medular se mantiene, cambio en ataque

El centro del campo es la demarcación donde más combinaciones ha probado Antonio Hidalgo en los últimos tiempos. Con Mario Soriano como indiscutible, bien en el doble pivote o en tareas más ofensivas, quedaba por conocer quién es su acompañante. Diego Villares es la elección del técnico en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en las que busca equilibrar el centro del campo. Se mantiene el capitán, en detrimento de Riki Rodríguez.

Por las bandas, Altimira no ha dejado de hacer méritos para actuar de extremo derecho, mientras que Luismi Cruz se ha acostumbrado a ser el hombre a cargo del flanco izquierdo. Yeremay ha ido a más en los últimos partidos, pero sigue gestionando la pubalgia que le lastra desde hace meses.

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En ataque, Stoichkov y Bil Nsongo han formado la dupla titular habitual en el último mes. El camerunés continúa asentándose por méritos propios, pero los tantos de Samuele Mulattieri como revulsivo le abren las puertas de la titularidad. Ya jugó de inicio contra el Córdoba entre semana.