Segunda División
Lucas Pérez redebuta en el Cádiz: primeros minutos tras un año
El coruñés disputó 20 minutos, pero su equipo perdió
A Coruña
Lucas Pérez disfrutó de los primeros minutos de la temporada y tras prácticamente un año inactivo debido a una enfermedad que cortó su paso por el PSV. El delantero coruñés ingresó al terreno de juego en el minuto 69, en sustitución de Antoñito Cordero, pero no logró cambiarle la cara a un partido que, para cuando entró al campo, ya iba 0-1. El Andorra venció en el Nuevo Mirandilla gracias a un solitario tanto de Josep Cerdà.
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