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Luismi Cruz: «Este empate es un golpe duro, pero ya hemos vivido otros y hay que saber reponerse»

«No hay que achacarle nada a Charlie Patiño, somos un equipo para lo bueno y para lo malo», señaló el jugador gaditano

Luismi Cruz pugna por un balón en el Alcoraz

Luismi Cruz pugna por un balón en el Alcoraz / Fernando Fernandez

Sara Gallego

A Coruña

«Nos vamos con un sabor de boca agridulce, porque lo teníamos ahí, nos poníamos en una posición bonita y era muy importante sacar tres puntos». Luismi Cruz se marchó del Alcoraz con sensaciones encontradas. Por un lado, fue protagonista con un gol que hizo soñar al Deportivo con el triunfo contra el Huesca pero, por el otro, la igualada local en el minuto noventa aguó la fiesta blanquiazul y dejó caras largas en la expedición coruñesa. «Te vas con lástima de ver que tenías el partido ahí y que, al final, lo empatas o podrías incluso haberlo perdido», señaló el futbolista andaluz quien, a pesar de todo, hizo un llamamiento al deportivismo para el próximo lunes ante el Mirandés: «Es un golpe muy duro, pero ya hemos vivido otros a lo largo de la temporada y hay que saber reponerse. Esperamos a nuestra gente en Riazor para que nos lleve en volandas el lunes», comentó el futbolista andaluz.

Luismi restó presión a los hombros de Charlie Patiño después del error del inglés que costó el gol del Huesca. «No hay que achacarle nada a ningún compañero, somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Tenemos que ser buenos compañeros y estar con él ahora». Sobre el error, señaló que son «detalles que se pueden pagar caros», pero apeló al calendario: «Nos quedan siete finales y estamos en una posición de ventaja».

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