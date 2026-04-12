Manuel Pablo: "Los chavales se merecían este escenario por la temporada que han hecho"

Mientras los jugadores del Fabril saltaban de alegría con la grada de Riazor, Manuel Pablo conversaba junto a Borja Fernández en el centro del campo con una sonrisa entre oreja y oreja. Las conversaciones entre dos exdeportivistas se quedan entre ellos, pero el técnico canario no perdió la oportunidad de vivir una alegría más en el escenario donde tantas tardes de gloria presenció. "Me toca vivirlo desde atrás, los protagonistas son ellos (los jugadores). Siempre que jugamos en Riazor notamos esa cercanía. Lo disfruté de otra manera", reconoció en la sala de prensa al terminar el duelo frente a la UD Ourense.

Fue un partido y un contexto que se ganaron a pulso sus jugadores. "Se merecían este escenario por la temporada que han hecho. Queda dar ese paso para pasar la meta", recordó el entrenador canario, a la espera de lo que haga el Oviedo Vetusta ante el Marino de Luanco para festejar el ascenso a Primera RFEF esta tarde o aplazar la fiesta una semana. El Fabril seguirá en directo este duelo y el del primer equipo desde Riazor para esperar las buenas nuevas.

El camino hacia el 3-0 en el derbi no fue sencillo. "Al principio no sé si estábamos nerviosos, pero sí nos precipitamos para agradar", reconoció. En la previa pidió valentía a sus pupilos y ellos respondieron de forma individual y coral, sobre todo, tras el 2-0 en la segunda parte, pese a la insistencia de los ourensanos. "Tuvimos más calma con balón y situaciones de ventaja. Ellos llegaron varias veces cerca del área, pero estuvimos muy concentrados", relató.

En ataque y bajo palos

En esa tarea destacó el papel de Dipanda, imparable en el último tramo de liga, y de Álex Marqués bajo palos. "Ha mejorado mucho respecto al inicio de temporada, se ha ganado por derecho propio la titularidad", elogió Manuel Pablo.

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El técnico confirmó que Hugo Ríos no volverá a jugar esta temporada y se quedó con la dedicatoria conjunta del 1-0, con la camiseta del guardameta y con recuerdo, también, para Manu Ferreiro, Damián Canedo y Garrido. "Ha sido una celebración bonita, recordando a los compañeros a los que les gustaría estar ahí", concluyó.