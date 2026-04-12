Deportivo
Miguel Loureiro: «Debemos gestionar mejor los últimos minutos»
«Supimos madurar el partido y tener tranquilidad, nos empatan en una jugada desafortunada», apuntó el defensor deportivista
Miguel Loureiro, que regresaba este fin de semana al Alcoraz, se marchó de la que ha sido su casa cariacontecido después del empate entre el Deportivo y el Huesca en el tramo final del choque.«Estamos fastidiados. El partido iba como teníamos planeado. Ellos necesitaban ganar y hacerse fuertes en la primera parte y sabíamos que teníamos que hacer un partido largo porque ellos tenían que arriesgar más de la cuenta. Supimos tener calma y estar tranquilos para madurarlo y esperar a la segunda parte para hacerles daño. Llegamos a adelantarnos, pero se nos dio el empate en una situación desafortunada», apuntó.
El zaguero admitió que el equipo debe «gestionar mejor los últimos minutos» y trató de ver el vaso medio lleno: «Sumamos un punto fuera de casa, que siempre es complicado». Loureiro considera que, pese al mazazo, el equipo continúa «en una dinámica de buenas sensaciones» y no cree que el resultado les pueda afectar: «Estas cosas pasan y somos un grupo muy fuerte mentalmente».
Nombres propios
El central de Cerceda opinó sobre la entrada de Barcia por Noubi en el centro de la zaga. «Todos los jugadores que estamos participando estamos a muy buen nivel, hay momentos para todos y estamos siendo importantes. Es una buena situación para el míster, contar con tantos recursos», indicó.
Por último, se refirió a Charlie Patiño, señalado en el gol encajado: «Esto es fútbol y todos nos equivocamos. Perdemos y ganamos todos, esa es la única manera de construir un equipo ganador, aunque suene tópico».
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