Oltra y Huesca, principio y fin para un golpe de efecto del Deportivo

«Estamos encantados de ser líderes, aunque ahora sea anecdótico». José Luis Oltra dejaba esta sentencia el domingo 15 de enero de 2012 en la sala de prensa del Alcoraz. Venía de haber ganado el choque por 0-2 y seguirlo desde el banquillo visitante, como máximo responsable del Deportivo.

Han pasado casi quince años desde aquel día y hoy estará también en primera fila, en los asientos del equipo local, aunque con idéntica responsabilidad. Eso sí, a pesar del paso de los años y de que el técnico haya cambiado de bando, hay puntos que unen aquel choque jugado en el invierno oscense y el duelo de este domingo en la traicionera primavera aragonesa. Es el momento de dar un golpe de efecto para el Deportivo. Entonces lo hizo y supuso llegar a la cima de la tabla para no dejarla y volver a Primera División ante el propio Huesca en Riazor. Hoy, con el empujón que supone el duelo directo entre el Racing y el Almería del domingo, el equipo de Antonio Hidalgo tiene la posibilidad de hacerse con uno de los puestos de ascenso directo y acechar el liderato. Hay fines de semana en los que conviene mandar un mensaje y reafirmar que un proyecto va en serio.

Huesca-Deportivo de 2012 / LOF

Y es que hasta los equipos más recordados pueden tener comienzos titubeantes. No fueron fáciles para un Deportivo, el de la temporada 2011-12, que aún ostenta el récord de puntos en Segunda División con 91. Llegó a estar noveno en la tabla en la décima jornada y no fue líder hasta el final de la primera vuelta, condicionado en parte por la exigencia de conjuntos como Celta, Valladolid e incluso Elche, al que aquel día le arrebató la posición de privilegio. Aquel día, con un tempranero gol de Colotto y con un tanto sobre la hora de Riki, certificó un triunfo que puso al Dépor en una senda que ya nunca abandonó. Desde entonces solo cuatro derrotas que se contraponen a 18 triunfos y un único empate. Una apisonadora con un destino marcado.

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Paralelismos

Tampoco ha sido la vida sencilla para el equipo de Hidalgo. Arrancó como un tiro, pero los baches no escasearon en el camino. Con más resultados que juego, no se despegó en exceso de la zona de privilegio que da un pasaporte a Primera. Casi siempre estuvo en zona de play off y ahora, en uno de los mejores momentos de la temporada, pretende dar un paso más, aprovechando las dudas de gran parte de sus contrincantes. El Dépor fue líder en seis jornadas en este campeonato, entre las jornadas 6 y 8 y 14 y 16, en un par de ocasiones se fue hasta la octava plaza. Siempre resiliente, supo aguantar y ahora espera cobrárselas en un final de liga que tampoco le dará un respiro. El Alcoraz, con José Luis Oltra como denominador común, ofrece la posibilidad de unir los puntos de la historia.