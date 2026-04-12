En Directo
SD Huesca - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de Segunda División desde El Alcoraz
El Huesca llega al duelo tras ocho partidos sin ganar
Descanso en Riazor. Gana 1-0 el Fabril con el gol de Dipanda
Se adelanta el Fabril en Riazor. Gol de Dipanda en el minuto 27. 1-0
El Dépor tiene la única baja de David Mella
Victoria del ayer del Málaga ante Las Palmas. El Dépir ha pasado a la cuarta plaza
Buenos días deportivistas. Arrancamos con nuestro directo del Huesca-Deportivo. También os iremos informando del Fabril-UD Ourense, ya en juego. De momento, 0-0
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