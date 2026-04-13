El día después del ascenso del Fabril a Primera RFEF: "Es el triunfo de un modelo de club"

El Fabril ya respira como nuevo equipo de Primera RFEF y se debate entre la fiesta en diferido vivida este domingo tras ganar el derbi contra la UD Ourense y Riazor y la exigente aventura que tendrá por delante en la tercera categoría del fútbol español. "Es un trabajo de muchos años y de mucha gente, de dos equipos de trabajo, el que lidera Manuel Pablo y el de la gente que tiene por detrás", reconoció el director de Fútbol Formativo, Ismael Arilla, en la sala de prensa de Abegondo junto al técnico y al capitán, Hugo Ríos.

Situar al filial blanquiazul en la categoría en la que hasta hace dos temporadas militaba el primer equipo es un paso gigante que, cree Arilla, tiene que ver con la simbiosis total entre plantilla, cuerpo técnico y estructura. El director de la cantera reveló momentos complicados a lo largo de esta temporada. "Yo vi llorar a Manuel Pablo en diciembre, cuando el balón no entrada, generábamos y nos hacían gol al final de los partidos. Fue el momento en el que el club empezó a hablarle de la confianza para el año que viene", explicó.

Ismael Arilla, durante la comparecencia de prensa. / Gus de la Paz

También recordó charlas con Hugo Ríos el año pasado, cuando tenía un rol secundario en la portería. "Nos ha dado mucho y, ahora, le ha llegado el momento a Álex (Marqués). Es un mensaje para la cantera de trabajo diario para estar preparado cuando te llega la oportunidad", sugirió Ismael Arilla. Puso de ejemplo, también, a los compañeros que ya han tirado, abierto o arañado la puerta del primer equipo como Bil, Noé o Samu, sin olvidarse de los lesionados. "Ascendemos a una categoría donde el salto es muy grande. Es el triunfo de una idea de modelo, de club", remarcó el director de Fútbol Formativo en Abegondo.

La fiesta en Riazor

La plantilla y el cuerpo técnico vivió desde las entrañas de Riazor las horas posteriores al derbi, a la espera de las buenas noticias. "Vimos todos juntos al Dépor y estábamos pendientes de los dos partidos (por el del Oviedo Vetusta). Cuando se dio la noticia, se dio rienda suelta a la celebración. Llevó mucho tiempo de trabajo conseguir este éxito", relató Manuel Pablo.

El técnico canario lo sobrellevó "con total tranquilidad", pero le dio valor a su "primera vez" con un éxito así en los banquillos. "Me centro en lo que puedo mejorar y en lo que les puedo inculcar a los chavales". Añadió que el mérito no es solo de su equipo técnico, sino del modelo de club. "Tuvieron muchos entrenadores y formadores desde que llegaron aquí de niños. Es el éxito de la cantera en general", resaltó.

Palabra de capitán

Hugo Ríos, capitán del filial, vio en muletas la celebración en el césped. Primero, la de sus compañeros, que se acordaron en el 1-0 de todos los jugadores lesionados. "Todos hemos sido importantes en diferentes situaciones, es un orgullo que se acuerden de nosotros", reconoció el guardameta, que pasó por el quirófano el pasado jueves y estará cuatro meses de baja, hasta el inicio del próximo curso.

Dentro de esas claves está el compañerismo, una idea reconocible de juego "que viene de años atrás" y la relación con el técnico. "Manuel Pablo es tranquilo. Tampoco es que eche muchas broncas. Es exigente en el día a día, pero sabe diferenciar cuando estamos trabajando", desveló.

Hugo Ríos, en la sala de prensa. / Gus de la Paz

Por las molestias en la rodilla recién operada no pudo quedarse durante toda la fiesta en el estadio, pero es una voz autorizada para transmitir el sentimiento del vestuario: "El ascenso es una liberación por todo el año que llevamos haciendo".

Los planes de futuro

Restan tres jornadas de liga en las que, según Arilla, le deben "respeto a la competición". "Nuestra obligación es competir hasta que acabe la liga", insistió. El club lleva tiempo trabajando en dos escenarios, que ahora solo es uno, pero aún tendrá condicionantes. "Dependemos de la situación del primer equipo y estamos pendientes de los jugadores cedidos en Primera RFEF. Es todavía pronto para tomar decisiones", aseguró el responsable del área de cantera.

La próxima temporada tendrá que conjugar el modelo formativo con una competencia feroz. "Los filiales de Primera RFEF son estructuras muy potentes. Es un escenario que, al jugador, le aporta una exigencia mayor. Pero también cierra esos pasos atrevidos de chicos juveniles que en Segunda RFEF podías poner. Tenemos que evaluar cada caso", advirtió Ismael Arilla.

Reducir la distancia con el primer equipo, o conservarla en caso de que suba a Primera División, es una buena noticia para el modelo de cantera, pero también piensa en "los chicos que vienen por detrás" y el contexto más idóneo para su crecimiento.

Nombres propios

Entre las líneas de actuación está conservar a varios pilares de una plantilla que, esperan, mantenga una estructura similar a la actual. Entre los nombres propios está el de Noé Carrillo."Está feliz aquí, su familia está contenta y nosotros estamos encantados con él. Tenemos que ir despacio, siendo atrevidos, y dar los pasos adecuados. Tiene contrato en vigor", valoró sobre el mediocentro.

A grandes rasgos, y manteniendo el talento de Abegondo y de Galicia, no le pone puertas al campo. "Cuantos más jugadores gallegos, mejor, pero solo con ellos no nos da. Tenemos que valorar lo que tenemos en casa, pero estar abiertos a otros jugadores. Hay ejemplos que no son gallegos, que se sienten felices e identificados con los valores del club.

El propio Arilla, cuyo nombre se vinculó hace unas semanas con el Zaragoza, se remitió a su presente en el club herculino. "Tengo contrato en vigor, estoy aquí, trabajando para el año que viene en Primera RFEF con mis compañeros. No hay nada más", expuso.