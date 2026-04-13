Los ex del Deportivo que hicieron historia con el Mirandés en su último ascenso: Un pasado glorioso en Anduva

Hay una gran conexión entre Anduva y Riazor que se ha extendido en los últimos años. Mirandés y Dépor guardan una fuerte relación extendida por jugadores que han pasado por uno y otro equipo. Actualmente, en la escuadra jabata militan Carlos Fernández y Hugo Novoa, dos futbolistas que pasaron por la casa de una u otra forma. Hay muchos más nombres propios en la hemeroteca: desde Álvaro Rey, con un paso más fugaz por A Coruña, hasta nombres que han dejado huella en el Valle del Ebro, en especial, en un 2019 histórico para los rojos.

Siete años después de su ascenso a Segunda División, en Anduva nadie olvida los nombres de los protagonistas de una hazaña histórica. En aquella plantilla en la que militaban Álvaro Rey y Paris Adot, dos jugadores con pasado blanquiazul, uno de ellos, además, con una promoción bajo el brazo, también destacaron nombres como Yanis Rahmani, Matheus Aiás, o Hugo Rama, uno de los grandes héroes de la promoción.

El de Oroso fue uno de los jugadores clave aquella temporada, y un gol suyo ante el Recreativo de Huelva le sitúa entre los héroes de una agónica promoción. El Mirandés tuvo que jugar tres eliminatorias para poder ascender a Segunda División, en una campaña en la que Hugo se ganó el apodo de Ramadona, y terminó ovacionado en el ayuntamiento, festejando con muletas el ascenso. Después de eliminar al Atlético de Madrid B en los cuartos de final, el equipo jabato se enfrentó al Recreativo de Huelva, y un golazo del exblanquiazul sentenció la ida. Tras el empate en la vuelta, el Mirandés se jugó el ascenso ante el Atlético Baleares, contra quienes quedaron 3-3 en el global, logrando el ascenso a Segunda.

Hugo Rama cayó lesionado de la rodilla. Sufrió una rotura del ligamento externo y se perdió la última ronda ante el Atlético Baleares. Uno de los partidos en los que peor lo pasó... Borja Jiménez, entrenador por aquel entonces del Mirandés y, tiempo después, técnico del Deportivo. Aquella temporada desgastó al abulense, que emprendería una aventura en el fútbol griego ese verano. Actualmente, el de Oroso juega en el Athens Kallithea FC de Grecia y el técnico dirige al Sporting de Gijón.

Álvaro Rey y Paris Adot celebran un gol en la fase de ascenso entre el Mirandés y el Atlético Baleares / EFE

El Mirandés de Hugo Novoa y Carlos Fernández visita al Deportivo en Riazor

Han cambiado mucho las cosas en un Mirandés que lucha por evitar el descenso. El conjunto jabato vive una situación muy complicada, y acudirá a Riazor con 33 puntos tras haber empatado el fin de semana pasado ante el Castellón. Está a cinco de la salvación, que la marca el Cádiz, al que acaba de llegar Lucas Pérez. No obstante, suma dos victorias y tres empates en los últimos cinco encuentros. Bajo el mando de Atxon Muneta han recobrado la esperanza, pero necesitarán ganar en A Coruña para mantener sus opciones a falta solo de siete partidos para el final.

Noticias relacionadas

En el Mirandés ha destacado en especial Carlos Fernández. El exdelantero blanquiazul suma 14 goles este curso y otras dos asistencias. Ha obtenido la regularidad que las lesiones siempre le han impedido disfrutar. En esta racha de buenos resultados ha anotado cuatro goles. Además, también milita en el Mirandés Hugo Novoa. El natural de Bertamiráns, canterano del Deportivo hasta su salida al RB Leipzig, ha disputado 25 encuentros.